Corinthians decide no primeiro tempo e bate Mirassol pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (10), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Renato Augusto e Paulinho para os donos casa. Rodrigo Ferreira diminuiu.

O jogo teve domínio corintiano desde o início, com o primeiro lance de perigo em cabeceio de Gil na pequena área, que parou em Roger Guedes, sem querer. Aos 18 minutos, sem corte amigo, a bola entrou: Renato Augusto tabelou com Giulino, arriscou de fora da área, contou com desvio da zaga, e abriu o placar.

Com a desvantagem no placar, o Mirassol empatou logo depois, aos 23, em cabeceio certeiro de Rodrigo Ferreira após cobrança de escanteio. No entanto, o Corinthians continuou pressionando na frente, com boas chances de Gil e Renato Augusto.

Aos 29, o ímpeto ofensivo dos corintianos surtiu efeito: Renato acertou um belíssimo lançamento para Fagner, que rolou a bola para o meio da área, onde Paulinho chegou como homem-surpresa e bateu de primeira para vencer o goleiro Darley.

No início do segundo tempo, o Mirassol foi para cima e obrigou Cássio a trabalhar duas vezes. Na segunda delas, o corintiano fez uma grande defesa em chute de Zeca, na cara do gol. Depois, o Corinthians se impôs e quase marcou de novo com Renato Augusto e Willian em dois chutes colocados de fora da área.

Aos 35, mais perigo na área alvinegra: Pará avançou pela esquerda e encheu o pé, mas Cássio espalmou.

Até o apito inicial em Itaquera, Mirassol e Palmeiras eram os únicos dois times do Paulista que ainda não haviam perdido. A invencibilidade da equipe do interior, que somava duas vitórias e dois empates, terminou após a atuação sólida do Corinthians em casa.

A vitória levou o time alvinegro a se isolar na liderança do Grupo A, agora com dez pontos. O Mirassol permaneceu vice-líder do Grupo C, com oito.

No domingo (13), o Mirassol visitará a Inter de Limeira. Como o Palmeiras está na disputa do Mundial, o Corinthians, que teve clássico adiado, só voltará a campo pela sétima rodada, na próxima quarta (16), diante do São Bernardo.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Cantillo), Gil, João Victor e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho (Jô), Giuliano (Roni) e Renato Augusto; Róger Guedes (Gustavo Silva) e Gustavo Mantuan (Willian). T.: Fernando Lázaro

MIRASSOL

Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Rayan (Lucão) e Pará; Oyama, Neto Moura (Daniel) e Du Fernandes (Rafael Silva); Fabrício Daniel (Fabinho), Zeca e Negueba (Claudinho). T.: Eduardo Baptista

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (BRA)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Daniel Luis Marques e Mauro André de Freitas

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões Amarelos: Cantillo (COR); Rodrigo Ferreira (MIR)

Gols: Renato Augusto (COR), aos 18', Rodrigo Ferreira (MIR), aos 23', e Paulinho (COR), aos 25'/1ºT