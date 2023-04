Fluminense vira com dois de Cano e vence peruanos na estreia de Marcelo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Sporting Cristal por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (5) pela Libertadores.

Cano foi o nome da partida com dois gols marcados. Vitor Mendes anotou o outro tento do time tricolor das Laranjeiras.

A partida marcou a reestreia de Marcelo pelo Fluminense. Ele atuou por 63 minutos e iniciou a jogada do segundo gol do time.

Lelê e Thiago Santos também fizeram suas estreias com a camisa da equipe carioca.

Com a vitória, o Fluminense aparece no segundo lugar do Grupo D, com três pontos. O time só fica atrás do The Strongest, que tem três gols de saldo, enquanto os cariocas têm dois.

O próximo confronto dos comandos de Fernando Diniz está marcado para o domingo (9), na volta da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

Na Libertadores, o próximo jogo acontecerá no dia 18 de abril, contra o The Strongest, no Maracanã.

CRONOLOGIA

O Fluminense começou a partida de maneira avassaladora. Pressionando a saída de bola do Sporting Cristal, o clube tricolor teve boas chances de abrir o placar, mas viu seus atacantes errarem as finalizações.

O Sporting Cristal, por sua vez, foi letal quando teve seu primeiro ataque mais agudo e, com o gol, esfriou o ímpeto do Fluminense, que só foi ser recuperado quando Cano deixou tudo igual.

O segundo tempo seguiu, em grande parte, o que foi a linha da etapa inicial após o gol do Fluminense: muitas jogadas entre as intermediárias e poucas ações ofensivas de lado a lado.

A monotonia só foi quebrada quando Marcelo encontrou um passe diferenciado que originou o segundo gol do Fluminense.

Em vantagem, Fernando Diniz mexeu na equipe e passou a dar mais fôlego ao ataque e consistência à defesa, principalmente com a entrada de Thiago Santos.

O treinador viu sua estrela brilhar quando Vitor Mendes, que entrou no lugar do amarelado Felipe Melo no intervalo, matou o jogo com um gol já na reta final.

SPORTING CRISTAL

Solís; Lora, Chávez, Ignácio, Diaz (Corozo) e Pretell (Tavara); Castillo, Yotún e Sosa (Alarcón); Grimaldo (Hohberg) e Brenner (Ávila). Técnico: Tiago Nunes

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Marcelo (Lima); André, Alexsander e Ganso (Thiago Santos); Arias, Keno (Gabriel Pirani) e Cano (Lelê). Técnico: Fernando Diniz

Estádio: Nacional, em Lima (Peru)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Wilmar Navarro (Colômbia)

VAR: Jhon Perdomo (Colômbia)

Cartões amarelos: Arias, Felipe Melo e Nino (FLU); Ignácio e Castillo (SPO)

Cartão vermelho: Yotún (SPO)

Gols: Grimaldo (SPO), aos 17', e Cano (FLU), aos 34'/1°T; Cano (FLU), aos 13', e Vitor Mendes (FLU), aos 36'/2°T