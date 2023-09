Fluminense vence o Olimpia de novo e pega o Inter na semi da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense frustrou as chances do Olimpia, venceu com autoridade no Paraguai por 3 a 1 e está na semifinal da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras avançou com 5 a 1 no placar agregado.

John Kennedy e Cano, duas vezes, marcaram os gols que confirmaram a classificação, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 35' e aos 47' da segunda etapa, respectivamente. Zabala fez o dos paraguaios, pouco antes do intervalo, aos 44'.

O Flu vai enfrentar o Internacional na próxima fase - o Colorado decide o segundo jogo em casa por ter tido uma campanha melhor na fase de grupos. Os duelos da semi estão marcados para as semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

A equipe de Diniz garantiu R$ 11,3 milhões com a vaga na semi. Se avançar à final, a equipe receberá pelo menos mais R$ 34,4 milhões, prêmio dado ao vice, podendo embolsar R$ 88,5 milhões se conquistar o título inédito.

O Fluminense volta a campo no domingo (3) para enfrentar o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Flu volta à semifinal da Libertadores após 15 anos. A última vez que a equipe havia chegado à tal fase foi em 2008, quando avançou à final, mas foi derrotada nos pênaltis pela LDU.

COMO FOI O JOGO

O Olimpia começou sufocando o Fluminense, principalmente pelo alto, para tentar diminuir a desvantagem ainda no início. Os paraguaios subiram as linhas, pressionaram no campo de ataque e empurraram o adversário contra o próprio gol, sem deixar o time visitante impor seu estilo de jogo.

Os comandados por Diniz encontravam dificuldades para criar, mas foram letais no contra-ataque. John Kennedy inaugurou o placar no primeiro e único chute certo da equipe na etapa inicial.

O gol do Flu freou o ímpeto do time da casa. Com 3 a 0 no agregado e o rival baqueado, a equipe brasileira passou a equilibrar o confronto e a administrar, com menos sufoco, o resultado.

Só que o Olimpia conseguiu empatar pouco antes do intervalo e retomou ânimo. O tento quase nos acréscimos trouxe uma lufada de esperança ao clube paraguaio.

O time da casa, no entanto, não emplacou no segundo tempo, ficou com um a menos e acabou abrindo a porteira. Correndo contra o relógio, os jogadores do Olimpia começaram a apelar para jogadas mais duras, receberam uma série de cartões e viram Cano acabar com a tentativa de reação.

No final dos 180 minutos, o Flu não repetiu o destino do Flamengo e volta ao Brasil classificado. O Rubro-Negro havia vencido o Olimpia a ida por 1 a 0, mas foi derrotado por 3 a 1 no Paraguai, frustrando as expectativas por um Fla-Flu nas quartas da Libertadores - e agora vê o rival chegar à semi.

DESTAQUES

Após os primeiros 10 minutos de jogo, o Olimpia levou perigo três vezes seguidas em bolas áreas. Primeiro, Romaña cabeceou após cobrança de falta e Fábio se esticou para espalmar para escanteio. Na sequência, o goleiro do Fluminense foi exigido à queima-roupa duas vezes e evitou o gol adversário.

Aos 24', o Flu armou um contra-ataque fatal. No campo de defesa, André conseguiu se livrar da marcação com estilo e saiu jogando. Ele tocou para Keno, que lançou John Kennedy em velocidade. O atacante disparou, saiu sozinho diante do goleiro e bateu forte, no alto, para ampliar a vantagem no agregado.

Aos 40', Cardozo cruzou com efeito, a bola sobrevoou a área e ia em direção ao gol, mas Fábio conseguiu afastar para o lado.

Aos 44', Zabala foi acionado na esquerda, fingiu o cruzamento e fintou Samuel Xavier. Ele invadiu a área, ajeitou para o meio e bateu, contando com um desvio em Nino, no meio do caminho, para superar Fábio.

Aos 26' do segundo tempo, Alexsander tocou para Lima na entrada da área. Ele avançou com espaço, mas perdeu o equilíbrio sozinho e finalizou mascado, facilitando a defesa do goleiro adversário.

Aos 35', Cano tocou para John Kennedy, que partiu para cima da marcação pela esquerda, invadiu a área e chutou na saída do goleiro. A bola bateu na trave e voltou para o artilheiro argentino, que só completou para decretar a vitória.

Aos 47', Lima puxou contra-ataque e lançou Cano, que ficou livre, driblou Espínola e fechou a conta.

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Jesus Valenzuela

Assistentes: Martínez e Moreno

VAR: Mauro Vigliano

Amarelos: Felipe Melo, Cardozo, Salazar, Fernández e Ortiz

Vermelho: Cardozo

Gols: John Kennedy, aos 24'/1ºT, Zabala, aos 44'/1ºT, e Cano, aos 35'/2ºT e aos 47'/2ºT

OLIMPIA

Espínola; Salazar, Romaña, Gamarra e Zabala; Alejandro Silva (Montenegro), Gómez (Paiva), Ortiz (Quintana) e Iván Torres (Fernández); Cardozo e Bruera (Derlis González). T.: Francisco Arce

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Danilo Barbosa; André, Ganso (Lima), Arias (Lelê) e Keno (Alexsander); Cano e John Kennedy (Yony González). T.: Fernando Diniz