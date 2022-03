Fluminense usa reservas, empata com Boavista e perde chance de recorde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 12 vitórias seguidas, o Fluminense voltou a tropeçar na temporada. Jogando no estádio Elcyr Resende, o time utilizou os reservas e ficou no empate sem gols contra o Boavista na tarde deste sábado (12), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

A igualdade evita que a equipe igualasse a marca de 1919, de maior série de triunfos seguidos do clube em jogos oficiais. Na ocasião, o clube das Laranjeiras embalou uma série de 13 triunfos seguidos.

O Tricolor aguarda agora os resultados de Botafogo e Vasco para saber qual rival será seu adversário na semifinal do Estadual. Antes disso, decide uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Podendo perder por até um gol, o Flu visita o Olimpia-PAR na quarta (16), às 21h30.

Já o Verdão, que recuperou três dos sete pontos que havia perdido pela escalação irregular de Ryan Guilherme, termina a primeira fase com nove pontos. Provisoriamente na 10ª colocação, podendo ser ultrapassado pelo Bangu, o time não tem corre risco de rebaixamento.

O primeiro tempo teve pouca emoção em Bacaxá. Aos 12, Caio Paulista tabelou com Gabriel Teixeira, que bateu em cima do goleiro Fernando, no melhor momento para o Fluminense.

As duas equipes ficavam muito com a bola entre a intermediária e grande área, sem ameaçar os goleiros. Em cobrança de falta aos 36, Bull bateu para fora a chance do Boavista de inaugurar o marcador.

Depois da volta dos vestiários, o Fluminense voltou melhor com as entradas de Marcelinho e Matheus Martins. Marcelo cabeceou bem aos cinco minutos, mas Fernando fez uma grande defesa.

Wellington cresceu na partida e passou a carregar a bola para criar mais chances ao Tricolor. Aos 20, ele rolou para Nonato, que chutou perto da trave direita, assustando o goleiro Fernando.

A partir de então, o time da casa cresceu. Pablo entrou bem de centroavante e achou espaços na defesa do Tricolor. Aos 31, Biel cruzou da direita e Marquinhos pegou de primeira, de esquerda, mas sem calibrar o pé, bateu para fora.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 0 X 0 FLUMINENSE

Data: 12/03/2022, sábado

Horário: 16h00 (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Guilherme Vogas Tavares (RJ) e Rafael Sepeda de Souza (RJ)

Cartões amarelos: Diogo Rangel, Wellington Silva, Sheldon, Leandrão (BOA); Matheus Ferraz, Luccas Claro, Wellington, Manoel (FLU)

BOAVISTA

Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu e Bull (Miguel); Ryan Guilherme (Sheldon), Ralph e Matheus Alessandro; Wandinho (Biel), Marquinhos (Marquinho Macaé) e Di Maria (Pablo). Técnico: Leandrão.

FLUMINENSE

Muriel; Manoel, Matheus Ferraz e Luccas Claro; Jhonny (Marcos Pedro), Wellington, Nonato, Nathan (Marcelinho) e Pineida (Edinho); Gabriel Teixeira (Gabryel Martins) e Caio Paulista (Matheus Martins). Técnico: Abel Braga.