Cristiano Ronaldo se torna maior artilheiro da história em jogos oficiais

MACEIÓ, CE (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo colocou seu nome em mais uma lista de maiores da história. Logo no primeiro tempo da partida contra o Tottenham, neste sábado (12), o craque português balançou a rede duas vezes. Com isso, ele se tornou o maior artilheiro da história em jogos oficiais (807 gols), ultrapassando Josef Bican (805 gols).

Para completar, ele foi o responsável pela importante vitória do Manchester United sobre o Tottenham por 3 a 2, no Old Trafford. O time de Manchester abriu 1 a 0, levou o empate, fez 2 a 1, levou o empate e, quando o jogo estava terminando, Ronaldo marcou o terceiro —foi seu primeiro "hat trick" (quando um jogador marca três vezes) desde a volta para o futebol inglês. Com o resultado, o United chegou aos 50 pontos e está dentro do G-4 no Campeonato Inglês. O Tottenham é o 7º, com 45.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, em boa trama de CR7 com Fred. O camisa 7 recebeu bom passe do brasileiro e, com muito espaço, armou um chutaço de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro Hugo Lloris.

O segundo gol saiu aos 37 minutos, devolvendo a vantagem do United na partida. Matic lançou boa bola para Sancho, que invadiu a grande área e rolou para Cristiano Ronaldo completar para o fundo da rede.

Ele balançou a rede pela terceira vez aos 35 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Alex Telles.

Cristiano Ronaldo precisou de 1111 partidas para chegar aos 807 gols. Bican, agora o segundo maior artilheiro de todos os tempos, fez os seus 805 gols em 530 partidas. Os gols de CR7 são divididos em: 450 pelo Real Madrid, 136 pelo Manchester United, 115 pela seleção de Portugal, 101 pela Juventus e cinco pelo Sporting.

De acordo com a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), esse é o top-5 de maiores artilheiros de todos os tempos em partidas oficiais:

1 - Cristiano Ronaldo (Portugal): 807

2 - Josef Bican (Áustria/Tchecoslováquia): 805

3 - Romário (Brasil): 772

4 - Pelé (Brasil):

5 - 767 Lionel Messi (Argentina): 759