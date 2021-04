Fluminense se garante na semi e elimina o Botafogo no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um de cabeça do zagueiro Nino, no começo do segundo tempo, o Fluminense se garantiu na semifinal do Carioca e colocou fim nos planos do Botafogo de alcançar a classificação. O tricolor carioca venceu neste sábado (17) o "clássico vovô" por 1 x 0, em partida válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

O Fluminense agora é o terceiro colocado com 19 pontos e não pode mais ser ultrapassado por Vasco ou Botafogo, que somam 13 pontos. O sexto lugar do Fogão representa a segunda eliminação do time nesta semana. Na quarta-feira (14), o time de Marcelo Chamusca perdeu para o ABC/RN e caiu na segunda fase da Copa do Brasil.

Além da classificação, a vitória também traz confiança ao Fluminense para o seu próximo compromisso: a estreia na Libertadores. Os comandados de Roger Machado farão a primeira partida no torneio continental na próxima quinta-feira (22), contra o River Plate.

Os primeiros 45 minutos no Maracanã não ofereceram muita emoção aos torcedores de Flu e Bota. O Tricolor teve maior posse de bola e mais passes trocados, mas não conseguiu converter isso em oportunidades.

Com a marcação mais pesada, o Botafogo fez faltas que exigiram atendimento a Yago Felipe e Nenê. Somente nos minutos finais que saiu o primeiro cartão amarelo da partida.

Os dois times foram para o intervalo com uma finalização cada, nenhuma delas em direção ao gol.

Somente após o intervalo que o Fluminense conseguiu converter seu domínio de jogo em oportunidades. Foi com apenas três minutos da etapa complementar, após Gilvan fazer falta em Fred pelo lado direito. Nenê alçou a bola para a área e o zagueiro Nino subiu mais que tudo mundo para cabecear firme ao gol, no canto do goleiro.

Na metade do segundo tempo, Roger Machado promoveu a estreia de alguns dos reforços que chegaram para a disputa da Libertadores: Cazares entrou no lugar de Kayky e Samuel Xavier na vaga de Calegari. Apenas Manoel, também contratado recentemente, não teve a oportunidade de disputar o clássico.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Yago Felipe (Gabriel Teixeira) e Nenê (Hudson); Kayky (Cazares) e Fred (John Kennedy). Técnico: Roger Machado.

BOTAFOGO

Douglas Borges; Jonathan (Gabriel), Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Rickson, Luiz Otávio e Ricardinho; Marcos Antônio (Felipe Ferreira), Ronald (Enio) e Matheus Nascimento. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1x0 BOTAFOGO

Competição: Campeonato Carioca (10ª rodada)

Data: 17 de abril de 2021, sábado Hora: 16h, de Brasília

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Michael Correia e Diogo Carvalho Silva

Cartões amarelos: Marco Antônio, Rickson e Gilvan (Botafogo); Calegari, Yago Felipe e Egídio (Fluminense)

Gols: Nino (Fluminense) aos 4 minutos do segundo tempo.