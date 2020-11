Fluminense quebra série invicta do Fortaleza e "fecha turno no G-4"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense derrotou o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (31), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em um jogo poucas oportunidades ofensivas criadas, o time carioca aproveitou um erro da defesa cearense, conquistou o segundo triunfo consecutivo e quebrou uma invencibilidade de 12 partidas dos cearenses. Wellington Silva fez o gol do triunfo.

Com o resultado, o Fluminense se garante em quarto lugar até o desfecho da 19ª rodada e atinge o objetivo de terminar o primeiro turno no G-4. A equipe tricolor soma 32 pontos e está ao lado do Atlético-MG. O São Paulo está cinco pontos atrás, mas no momento tem quatro partidas a menos na tabela de classificação.

Já o Fortaleza se mantém em oitavo lugar, com 24 pontos, e está a três do G-6. O time de Rogério Ceni, que acabou de ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, perdeu a chance de dormir na zona de classificação para a Libertadores.

O Fluminense não sabe o que é derrota há algum tempo. A equipe de Odair Hellmann está invicta há oito partidas -três empates e cinco vitórias. O último revés do Tricolor aconteceu no dia 20 de setembro, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

O Fortaleza deu adeus à maior invencibilidade da Série A. A equipe de Rogério Ceni não perdia há 12 partidas -10 delas pelo Brasileirão. A última derrota havia acontecido no dia 5 de setembro para o Flamengo no Maracanã. Depois disso, o time cearense venceu quatro vezes e empatou seis pelo Nacional. E ainda obteve mais duas igualdades pela Copa do Brasil -foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis.

FORTALEZA

Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Roger Carvalho, Carlinhos; Felipe, Juninho, Ronald; Romarinho (Marlon), Yuri César (Osvaldo), David. Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE

Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe, Ganso, Michel Araújo (Marcos Paulo); Caio Paulista (Wellington Silva), Felippe Cardoso (Lucca). Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 0 x 1 Fluminense

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 31 de outubro de 2020, sábado Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Cleriston Clay Barretos Rios (SE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Yuri César, Marlon (Fortaleza); Igor Julião (Fluminense)

Cartões vermelhos: Roger Carvalho (Fortaleza)

Gols: Wellington Silva (FLU), aos 30 minutos do segundo tempo.