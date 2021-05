Fluminense prepara mudanças para "final" contra o River na Libertaores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense tem mudanças e dúvidas para enfrentar o River Plate, nesta terça-feira (25), às 19h15, no estádio Monumental de Nuñez, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na partida que ganhou ares de "final", o Tricolor tem troca confirmada nas pontas, mas Roger Machado ainda não definiu o time titular.

Em baixa, Luiz Henrique e Kayky darão lugar a Gabriel Teixeira e Caio Paulista no ataque do Flu. Roger também treinou a equipe com Samuel Xavier e Egídio nas vagas de Calegari e Danilo Barcelos, mas essa mudança ainda não foi confirmada. Havia a expectativa da entrada de Wellington no meio campo, mas isso, por ora, não deve acontecer.

As mexidas no time acontecem depois de duas derrotas seguidas em partidas importantes para o Tricolor. Em meio a uma maratona de partidas decisivas pela Libertadores, a equipe sofreu uma queda de rendimento, perdeu a chance de se classificar antecipadamente na competição internacional e acabou com o vice do Campeonato Carioca.

Após a derrota para o arquirrival Flamengo na decisão, o treinador admitiu que precisaria encontrar alternativas.

"A partir de agora é buscar alternativas para que retomemos esse equilíbrio, para que voltemos aos trilhos. Vamos avaliar. Ver o que podemos acertar, ajustar, e seguir para terça-feira forte para a Libertadores", declarou Roger, em coletiva.

Após um 2020 muito competitivo onde utilizou um tripé no meio-campo e a posse de bola também como objeto de defesa, o Fluminense mudou bastante com Roger Machado, que prioriza um jogo mais vertical, com ritmo mais intenso e mais jogadores ofensivos em campo. A tática, entretanto, deu errado em algumas partidas — mesmo quando o placar foi favorável —, com o Tricolor cedendo muitos espaços na defesa e sofrendo com contra-ataques.

Para chegar às oitavas de final da Libertadores sem depender de outros resultados do grupo D, o Flu precisa vencer o desfalcado River Plate fora de casa. Se empatar ou perder, terá de torcer para o Junior Barranquilla não derrotar o Independiente Santa Fe na outra partida da chave. Os argentinos lideram a chave com nove pontos, um a mais que o Tricolor. O Junior tem seis, e o Santa Fe soma dois.

RIVER PLATE

Armani; Casco, Maidana, Rojas, Martínez; Palavecino, Zuculini (Enzo Pérez), De La Cruz; Álvarez, Borré, Matías Suárez. T.: Marcelo Gallardo

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos (Egídio); Martinelli, Yago Felipe, Nenê; Caio Paulista, Fred, Gabriel Teixeira. T.: : Roger Machado

Estádio: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG)

Horário: 19h15 desta terça-feira

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)