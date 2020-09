Fluminense perde para o Sport após pênalti infantil de Egídio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense bem que tentou —foram 74% de posse de bola e 17 finalizações—, mas perdeu para o Sport por 1 a 0, neste domingo (20), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O gol dos donos da casa veio de pênalti com Hernane Brocador, logo aos 13 minutos do primeiro tempo, em lance infantil do lateral-esquerdo Egídio.

Com a derrota, o Fluminense ficou na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, mesmo número do Sport. O time pernambucano resistiu na defesa e subiu para a décima colocação com a vitória em seus domínios.

O Fluminense ainda fazia seus primeiros movimentos com a formação repleta de desfalques quando Egídio empurrou Leandro Barcia na área e cometeu um pênalti infantil, aos 11 minutos. O lateral-esquerdo, que já havia errado sete passes em 13 minutos, voltou a comprometer o Tricolor em campo, teve péssima atuação e provocou a ira dos torcedores nas redes sociais.

O árbitro Leandro Pedro Vuaden nem sequer precisou do VAR para apontar a marca de cal no lance envolvendo o lateral do Flu e o uruguaio do Sport. Na cobrança, o experiente Hernane bateu no meio e não deu chances para Muriel, abrindo o placar na Ilha do Retiro.

Mesmo atrás no placar, o Fluminense teve muito mais posse que seu adversário. Foram 74% no primeiro tempo, mas apenas uma finalização, de Ganso, aos 18 minutos. O camisa 10 e o jovem volante André, estreante da noite, ditavam o ritmo no meio de campo. A equipe fluía bem até chegar no ataque, onde Wellington Silva errava tudo pela esquerda e Yago, aberto pela direita, não rendia o mesmo que de costume. Perdido entre os zagueiros, Luiz Henrique se esforçava, mas participava pouco.

O Fluminense voltou do intervalo sem André, que tinha amarelo, e com Felippe Cardoso no ataque. Apesar de mais uma atuação pouco inspirada do centroavante reserva — que não fazia mais parte dos planos de Odair mas tem recebido minutos após a venda de Evanílson —, a equipe melhorou com o reposicionamento.

De volta ao meio campo, Yago participou mais do jogo e Luiz Henrique flutuou mais saindo da ponta direita. A equipe ainda criava pouco, mas levou perigo após os 15 primeiros minutos. Se chutou apenas uma vez no primeiro tempo, foram 17 chutes a gol na etapa final.

A partir dos 25 minutos do segundo tempo, o jogo virou um verdadeiro treino de ataque contra defesa. Com os 10 homens à frente da linha do meio de campo, o Flu pressionava em busca do empate. O Sport se segurava como dava, com grandes defesas de Luan Polli e Iago Maidana ganhando a maioria das disputas pelo alto.

Na frente, Hernane, cansado, deu lugar a Rogério, que tentava reter a bola mas tinha dificuldade. E se Chico, improvisado na esquerda, teve dificuldades com Fernando Pacheco e Calegari, o experiente Patric, no lado direito, não deu chances para Egídio, Marcos Paulo e Wellington Silva, que cairam pelo setor.

SPORT

Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba (Chico); Marcão Silva, Ricardinho, Betinho (João Igor); Lucas Mugni (Bruninho), Leandro Barcia (Lucas Venuto), Hernane (Rogério). T.: Jair Ventura

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; André (Felippe Cardoso), Hudson, Yago Felipe (Marcos Paulo), Paulo Henrique Ganso; Luiz Henrique (Miguel), Wellington Silva (Fernando Pacheco). T.: Odair Hellmann

Estádio: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: André (Fluminense)

Gol: Hernane, aos 12min do primeiro tempo