Fluminense perde para o Fortaleza e decepciona torcida em volta ao Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã, em partida que marcou o reencontro da torcida tricolor com o clube carioca, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time nordestino foram marcados por Marcelo Benevenuto e Titi, aos 3 minutos e aos 14 do segundo tempo, respectivamente, ambos de cabeça após cobranças de escanteio de Lucas Crispim.

Com o resultado, o Fluminense desceu uma posição e agora passou a ser o nono colocado, ainda com 32 pontos somados. O Fortaleza, por sua vez, retornou ao G-4 da tabela, agora ocupando a quarta posição, com 39 pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense receberá o Atlético-GO, no sábado (9), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, um pouco depois, às 19h, o Fortaleza receberá o Flamengo na Arena Castelão, na capital cearense.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos, André, Nonato, Yago Felipe (Arias), Luiz Henrique (Lucca), Fred e Caio Paulista (Gabriel Teixeira) (Bobadilla). T.: Marcão

FORTALEZA

Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ronald, Éderson, Lucas Crispim, Romarinho e Henríquez. T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bhon (PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Luiz Henrique e Fred (FLU); Henríquez e Marcelo Benevenuto (FOR)

Gols: Marcelo Benevenuto (FOR), aos 3', e Titi (FOR), aos 14'/2ºT