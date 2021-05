Fluminense pega Portuguesa-RJ em busca de vaga na decisão estadual

Por isso, é certo que nomes como o centroavante Fred e o meio-campista Nenê serão preservados. Os zagueiros Nino e Luccas Claro e os volantes Yago e Martinelli também têm chance de ficar fora do duelo com a Portuguesa-RJ.

Na quarta-feira passada, o Tricolor estava no Equador para o empate por 1 a 1 com o Junior Barranquila. E voltará a atuar pelo torneio continental na próxima quarta (12), no Maracanã, contra o Independiente Santa Fé.

Na partida de ida, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, houve empate por 1 a 1. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, uma nova igualdade garante a vaga na final ao Fluminense.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta a Portuguesa-RJ neste domingo (9), às 16h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O time tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar.

