Fluminense mantém Muriel no gol contra o Coritiba

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A esperada mudança no gol do Fluminense não vai acontecer. Ao menos não contra o Coritiba, nesta segunda-feira (28), às 20h, no Engenhão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Hellmann decidiu insistir com Muriel como titular apesar das seguidas falhas -as mais recentes contra o Atlético-GO, que resultaram na eliminação na Copa do Brasil.

Apesar de testar Marcos Felipe —que foi bem quando utilizado— no time em treinamentos, o treinador resolveu dar um voto de confiança e manteve o titular na meta. Neste ano, o Tricolor é o time da Série A que mais sofreu gols de rebote (oito), erro que Muriel cometeu em dobro no jogo da última quinta-feira.

Em 2020, Muriel acumula oito falhas graves, além de outras que não se refletiram no placar. Após bom 2019, o goleiro não repete nesta temporada as boas atuações que lhe valeram o status de titular absoluto da equipe, e possui números piores que seu reserva, que pede passagem desde sua lesão no fim do Brasileirão do ano passado.

Se manteve Muriel, Odair barrou o lateral-esquerdo Egídio, que dará vaga a Danilo Barcelos, de volta após cumprir suspensão automática pela expulsão em sua estreia contra o Corinthians. O jogador que veio do Botafogo não poderia atuar no mata-mata nacional por já ter entrado em campo pelo Alvinegro.

Contra o Coritiba, o Fluminense luta pela recuperação após ser derrotado pelo Sport na rodada passada. A equipe tricolor está em 11º lugar, com 14 pontos. Já o Coritiba tem 11 pontos, em 16º lugar e fora da zona de rebaixamento.

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Michel Araújo, Nenê; Wellington Silva, Fred. T.: Odair Hellmann

CORITIBA

Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino, William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales, Matheus Bueno; Giovanni Augusto (Gabriel), Sarrafiore, Robson. T.: Jorginho

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo (SP)