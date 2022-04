Fluminense empata com Flamengo e tricolor ganha Campeonato Carioca

O jogo entre Flamengo e Fluminense, que deu empate em 1 a 1, fez com que o tricolor ganhasse pela 32ª vez o título do Campeonato Carioca. O duelo aconteceu na noite deste sábado (2), no Maracanã.

Todos os gols saíram no primeiro tempo. Quem abriu o placar foi o Flamengo aos 28 minutos do primeiro tempo, foi Gabriel Barbosa. Pouco antes do intervalo, entretanto, Cano marcou o dele para deixar tudo igual em campo.

O título ficou com o tricolor por ele ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0.