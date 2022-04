Fluminense empata com Flamengo e é campeão do Campeonato Carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde 2012, o Fluminense não conquistava o Campeonato Carioca. Neste sábado (2), a equipe conseguiu deixar o jejum para trás. No Maracanã, o time empatou com o Flamengo, por 1 a 1, e ganhou o caneco de 2022.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, o clube tricolor chegou a sair atrás no placar, mas foi buscar o empate e suportou a pressão do rubro-negro para ser campeão.

Na última vez que havia levantado a taça do estadual, também venceria o Campeonato Brasileiro, meses depois, em uma das temporadas mais vitoriosas da história do clube.

Curiosamente, Abel Braga também comandava o tricolor carioca naquele ano, em que o time contava com nomes como Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Fred.

Desta vez, embora tenha construído uma boa vantagem no jogo de ida, o Fluminense voltou a deixar a sua torcida apreensiva, quando o Flamengo abriu o placar, com Gabigol, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Antes do intervalo, porém, Germán Cano, que havia feito os dois gols no confronto de ida, balançou a rede novamente e deixou tudo igual.

Na etapa final, o artilheiro teve a chance de fazer seu quarto gol na decisão, mas desperdiçou um pênalti, aos 17 minutos. Para alívio dele, o erro não comprometeu a conquista tricolor.

Antes do fim da partida, houve uma confusão em campo e dois jogadores acabaram expulsos. Fred, do Fluminense, e Bruno Henrique, do Flamengo. Torcedores do time rubro-negro também atiraram copos de plástico na direção do atacante rival.

Atlético-MG vence o Cruzeiro e conquista tricampeonato mineiro Atual campeão brasileiro, o Atlético-MG conquistou neste sábado (2) um tricampeonato mineiro. Em duelo de jogo único com o Cruzeiro, no Mineirão, os atleticanos venceram por 3 a 1.

Também campeão estadual em 2020 e 2021, o time atleticano contou com dois gols do artilheiro Hulk e um de Nacho Fernández para superar o rival. Edu descontou para os cruzeirenses.

Há mais de 40 anos o Atlético-MG não conquistava um tricampeonato mineiro. A última vez havia sido na geração do ídolo Reinaldo, quando o clube ganhou o torneio de forma consecutiva em 1978, 1979 e 1980. Só que a sequência naquela época foi ainda maior, com os títulos de 1981, 1982 e 1983.

A decisão do campeonato marcou a volta das torcidas divididas 50% por 50% no Mineirão, que recebeu um público de 53.572 torcedores.

No final da partida, a torcida atleticana ainda provocou os cruzeirenses pelo fato de que, mais uma vez, o time celeste vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano.

Grêmio conquista o pentacampeonato gaúcho ao bater o Ypiranga O Grêmio manteve neste sábado (2) sua hegemonia no campeonato estadual. Com mais um triunfo sobre o Ypiranga, desta vez, por 2 a 1, a equipe tricolor chegou ao pentacampeonato gaúcho.

Depois de ganhar o confronto de ida por 1 a 0, os gremistas voltaram a derrotar o adversário com gols de Rodrigues e Bruno Alves. Erick descontou.

Essa foi a quarta vez que o Grêmio tem uma sequência de cinco títulos estaduais consecutivos. A última vez foi no final da década de 80, quando ganhou em 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989, além de chegar depois ao sexto caneco, em 1990.

A equipe gaúcha se prepara agora para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira vez em sua história.

Em Santa Catarina, o título estadual de 2022 ficou com o Brusque, que superou o Camboriú na decisão. As duas equipes voltaram a empatar neste sábado, desta vez, por 0 a 0, resultado que acabou beneficiando o time dirigida por Waguinhos Dias, que fez melhor campanha na primeira fase e teria a vantagem de jogar por dois empates nas finais --no confronto de ida, o jogo ficou 1 a 1.

No Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá conquistou o bicampeonato ao golear o Rondonópolis, com o placar de 4 a 0, na Arena Pantanal. No jogo de ida, a equipe campeã também havia ganhado, por 3 a 2.

No clássico goiano, o Atlético-GO superou o Goiás e conquistou o estadual deste ano. O time dirigido por Umberto Louzer venceu, de virada, por 3 a 1, ampliando a vantagem que havia construído no confronto de ida, quando também ganhou, por 1 a 0.

No Campeonato Amazonense, o Manaus voltou a vencer o Princesa do Solimões pelo mesmo placar do jogo de ida, 2 a 1, e conquistou o estadual pela quinta vez.

*

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 1 FLAMENGO

Data e hora: 02/03/2022 (sábado), às 18h (horário de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Auxiliares: Daniel do Espírito Santo Parro e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: David Braz (FLU), Cris Silva (FLU) e André (FLU); Gabigol (FLA), David Luiz (FLA), Filipe Luís (FLA) e João Gomes (FLA)

Cartões vermelhos: Fred (FLU) e Bruno Henrique (FLA)

Gols: Gabigol (FLA), aos 28 minutos, e Cano (FLU), aos 45' do 1º tempo.

FLUMINENSE: Fábio; Manoel, David Braz e Nino; Calegari, André, Yago Felipe (Nonato), Ganso e Cris Silva; Arias (Luiz Henrique) e Cano (Fred). Técnico: Abel Braga.

FLAMENGO: Hugo; Rodinei (Matheuzinho), Gustavo Henrique (Willian Arão), David Luiz e Filipe Luís; João Gomes, Andreas Pereira (Everton Ribeiro), Lázaro (Pedro) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Paulo Sousa.