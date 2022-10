Fluminense domina, vence o Corinthians com dois de Cano e toma o quarto lugar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense dominou o Corinthians na noite desta quarta-feira (26), venceu por 2 a 0 na Neo Química Arena e subiu para a quarta posição do Brasileiro. Germán Cano, o artilheiro do campeonato, fez dois e decidiu o jogo da 34ª rodada.

O Fluminense chega aos 58 pontos e retoma a quarta colocação, mas o Corinthians (57 pontos) pode dar o troco no sábado (29), quando visita o Goiás em partida atrasada da 32ª rodada. O time tricolor carioca volta a campo na segunda-feira (31), contra o Ceará.

O Fluminense fez um bom primeiro tempo. Com mais posse de bola e controlando bem a partida, a estratégia de Fernando Diniz deu certo -e as lesões no Corinthians ainda contribuíram. Mesmo sem construir tantas chances claras de gol, o time tricolor foi eficiente quando chegou, contando com o artilheiro Germán Cano.

O jogo estava bem equilibrado quando John Arias avançou sozinho pela direita, escondeu a bola e descolou um escanteio. A cobrança à meia altura foi desviada e sobrou para Germán Cano, que se antecipou a Róger Guedes e só precisou empurrar para o gol.

O gol sofrido fez o Corinthians se dedicar um pouco mais na marcação. Começou a defender lá na frente, no campo do Fluminense, conseguiu roubar algumas bolas e levou perigo principalmente com um chute de Renato Augusto que desviou em Nino. Os visitantes desapareceram do ataque por quinze minutos até Calegari tentar um chute longo após escanteio.

O primeiro lance do jogo terminou em contusão de Gustavo Mosquito, que caiu torto após disputa de bola no ataque e mostrou muita dor no joelho direito. Ele acabou substituído por Ramiro e fez falta, pois o Corinthians não conseguiu criar pelos lados. Meia hora depois foi a vez de Renato Augusto colocar a mão atrás da coxa direita e ser trocado por Giuliano. O saldo final das duas contusões foi um time até bastante combativo, mas pouco criativo até o intervalo —só chegou uma vez, em lance de bola parada.

O segundo tempo começou marcado por disputas ríspidas, muito mais do que por chances de gol. O lance que esquentou o jogo foi uma falta de Cano em Cássio, dentro da área, seguida por uma mão do goleiro no rosto do atacante. Futebol houve pouco, incluindo um gol anulado do Fluminense por impedimento. No geral, o Corinthians voltou do intervalo pior do que estava antes.

O Fluminense já era o superior na partida quando Calegari acertou um cruzamento preciso na segunda trave, onde Cano esperava para mandar de primeira e fazer o segundo dos visitantes. Foi o golpe de misericórdia no Corinthians, que não conseguiu sair do domínio adversário em nenhum período da partida.

Depois de discutir com uma torcedora corintiana no avião, nesta terça-feira (25), Felipe Melo só foi sair do banco de reservas aos 38 minutos do segundo tempo contra o Corinthians. O momento de maior destaque -só que negativo- foi quando levou o cartão amarelo ainda fora do campo. Após lance de Cano e Cássio, o volante reclamou muito com o árbitro e o goleiro reserva do time paulista, sendo punido, um fato comemorado na Neo Química Arena. Ele, porém, estava pendurado e não estará disponível para Fernando Diniz contra o Ceará, na segunda-feira (31).

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Giovane), Gil, Balbuena (Bruno Méndez) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Gustavo Mosquito (Ramiro, depois Roni) e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari (Cristiano); André, Martinelli (Felipe Melo), Yago Felipe e Ganso; Arias e Cano (Nathan). Técnico: Fernando Diniz.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões Amarelos: Ramiro e Fagner (COR); Samuel Xavier, Felipe Melo e Cano (FLU)

Gols: Cano (FLU), aos 11'/1ºT; Cano (FLU), os 25'/2ºT.