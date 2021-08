Fluminense demite técnico Roger Machado após eliminação na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, o Fluminense demitiu o técnico Roger Machado. A sequência de resultados ruins fez a diretoria tricolor decidir por uma mudança de rumos no comando da equipe.

Uma reunião neste sábado selou a queda do treinador, após decisão tomada na noite de sexta (20). O auxiliar permanente Marcão comanda a equipe contra o Atlético-MG, na segunda (23). Ainda não há definição se o Tricolor irá ao mercado da bola ou manterá o ex-volante como treinador até o fim do ano.

Campeão e autor do gol do título da Copa do Brasil em 2007, Roger comandou o Flu em 42 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 54,7%. Com quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, além da eliminação na Libertadores e a queda de desempenho da equipe, a situação ficou insustentável.

Com o ex-lateral e zagueiro à frente da equipe, o Fluminense foi vice-campeão carioca em 2021, caiu nas quartas da Libertadores e é o 15º colocado do Brasileirão, com 17 pontos em 15 jogos. O Fluminense está vivo na Copa do Brasil, e enfrenta o Atlético-MG também pelas quartas de final.