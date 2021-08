Com sinais de fadiga muscular, Arrascaeta desfalca o Flamengo contra Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meio campista Giorgian De Arrascaeta apresentou sinais de fadiga muscular e não viaja com a equipe do Flamengo para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo (22), às 16h.

De acordo com o Flamengo, o uruguaio permanece no Centro de Treinamentos do clube, onde realiza trabalhos específicos.

Além de Arrascaeta, Isla, Rodrigo Caio também desfalcam o rubro-negro por lesão. O Flamengo também não conta com Willian Arão e Bruno Henrique, que estão suspensos para essa partida e com Renê e Thiago Maia, que testaram positivo pra covid-19.

Quinto lugar no Brasileirão com duas partidas a menos, o Flamengo viaja para a capital do Ceará na tarde de hoje, e enfrenta o time da casa nesse domingo, visando as primeiras colocações do campeonato. O Ceará é o oitavo colocado e joga pensando em subir na tabela.