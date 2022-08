Fluminense defende sequência invicta contra o Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense segue em um momento positivo, com uma sequência invicta de 12 partidas. Na última rodada, o clube o empatou com o Santos por 2 a 2 e, antes disso, abriu vantagem por 1 a 0 contra o Fortaleza na Copa do Brasil.

Agora, o clube das Laranjeiras se prepara para receber o Cuiabá neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em terceiro lugar, com 35 pontos, o time tricolor carioca busca a vitória para se manter na disputa pelo G4. Com um ponto a mais do que Athletico-PR, em quarto, e dois a mais do que Flamengo e Internacional -quinto e sexto, respectivamente-, o Fluminense precisa garantir os três pontos para respirar tranquilo. Se o Corinthians perder contra o Avaí, o elenco fluminense pode até mesmo começar a próxima rodada como vice-líder.

No entanto, caso perca ou empate a disputa, o clube tricolor carioca terá que torcer para que os adversários percam ou empatem para não ter que se arriscar nos critérios de desempate.

O clube carioca espera contar com a vantagem do retrospecto positivo contra o Cuiabá: os times se encontraram três vezes, com duas vitórias do time das Laranjeiras e um empate.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz terá alguns desafios na escalação: o lateral esquerdo Caio Paulista e o meio-campista André, um dos destaques do poder ofensivo tricolor, cumprem suspensão. Será também a primeira partida do Fluminense após a saída do zagueiro Luccas Claro, anunciada na quarta-feira (3).

Em compensação, zagueiro Manoel, o atacante Marrony e o volante Felipe Melo voltam de suspensão, assim como o próprio Diniz. Nathan também voltou aos treinos, após ter sido afastado por dores na coxa.

Portanto, uma possível escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Martinelli) e Pineida (Yago Felipe); Wellington (Felipe Melo), Nonato e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

O Cuiabá, por sua vez, abre o Z4, com 20 pontos em 20 partidas. O time não ganha há quatro rodadas, desde que superou o Botafogo por 2 a 0 -desde então, soma um empate e três derrotas, a última delas contra o Fortaleza, na 20ª rodada. O clube ouriverde busca a vitória para manter viva a esperança de evitar o rebaixamento

Neste domingo, o técnico António Oliveira terá desfalques importantes: o lateral direito João Lucas e o lateral esquerdo Igor Cariús receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Uendel, que poderia substituir Cariús, está lesionado e deve voltar aos campos somente no próximo ano. O zagueiro Alan Empereur e o meia Rafael Gava, ambos com problemas musculares, são dúvidas para a disputa.

Uma possível escalação inicial do Cuiabá tem: Walter; Daniel Guedes, Joaquim, Alexandre Melo e Marllon; Camilo, Pepê e Osório; Valdívia, Alesson e Rodriguinho.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (7)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Premiere