Fluminense confirma renovação com PH Ganso até dezembro de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou na manhã deste domingo (4) a renovação do contrato de Paulo Henrique Ganso até dezembro de 2025. O vínculo anterior terminaria no final do ano que vem e foi ampliado por mais duas temporadas.

A renovação já estava acertada há duas semanas, mas só foi assinada depois da eleição presidencial do Flu. O novo contrato é um movimento para evitar o assédio de outras equipes, após boa temporada de Ganso.

Ganso chegou ao Fluminense em 2019, com um contrato de cinco temporadas. Naquela ocasião, era uma aposta arriscada: ele voltava da Europa após passagens sem brilho por Sevilla (ESP) e Amiens (FRA). Neste ano, porém, o camisa 10 se consolidou como o principal criador de jogadas da equipe de Fernando Diniz, com nove gols e nove assistências.

Neste ano ele jogou 57 partidas, com quase dois passes decisivos por jogo (107 no total). Ainda teve 89% de acerto dos passes e contribuiu na defesa com 217 bolas recuperadas. Ao todo, Ganso tem 18 gols e 14 assistências em 160 jogos com a camisa do Fluminense. Os números são do site sofascore.