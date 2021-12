Fluminense anuncia Abel Braga como novo técnico em 2022

Abel Braga, o 'Abelão', de 69 anos, será o novo técnico no Fluminense em 2022. O acerto foi alinhado na segunda-feira (13), com o presidente do clube, Mário Bittencourt.

Será a quarta vez que o profissional assume como treinador do Fluminense, e seu último trabalho foi no Internacional, e por pouco não pegou a taça do Campeonato Brasileiro de 2020.

Nas passagens pelo time, Abel Braga participou de 326 jogos,157 vitórias, 73 empates, 96 derrotas, 541 gols marcados, 396 gols sofridos. Esteve ainda, no Campeonato Carioca (2005 e 2012) e Campeonato Brasileiro (2012).