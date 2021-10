Flu vence Athletico de novo com gol contra e encerra jejum de vitórias

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense quebrou o jejum de gols e vitórias no Brasileirão e venceu o Athletico por 1 a 0 na Arena da Baixada, neste domingo (17). O gol, entretanto, foi contra, de Zé Ivaldo. Curiosamente, em 2020, o resultado foi o mesmo, também com um zagueiro marcando contra o próprio patrimônio.

Com a vitória, o Tricolor subiu para a oitava posição, com 36 pontos, e voltou à zona de classificação para a Libertadores, que dará nove vagas aos times brasileiros em 2022. O time de Marcão ultrapassou justamente o Furacão, agora o nono, com 34.

Jogando em casa, o Athletico fez valer o apelido de Furacão e foi para cima do Fluminense com muita intensidade. Veloz, a equipe de Alberto Valentim dominou as ações no início do jogo e assustou logo aos sete, com Bissoli, que chutou forte, cruzado, mas parou em Marcos Felipe. Aos 18, Christian também tentou, e o goleiro do Flu defendeu novamente.

Com pouca posse de bola e inspiração, o Tricolor resistia aos avanços do Athletico mas não conseguia criar chances. Aos 29, André deu a primeira finalização da equipe de Marcão, mas Santos defendeu sem sustos. Quatro minutos depois, o Flu abriu o placar e balançou as redes depois de três jogos sem fazer gol. Mas foi contra.

Samuel Xavier cruzou, Santos saiu mal e a bola bateu na nuca de Zé Ivaldo antes de morrer dentro das redes. Curiosamente, em 2020, na Arena da Baixada, o Furacão também fez gol contra na derrota por 1 a 0 para o Fluminense — Aguilar jogou contra o próprio patrimônio.

O Athletico não jogou bem no segundo tempo. Já no intervalo, Alberto Valentim trocou Richard por Márcio Azevedo e passou Pedrinho, que jogava mais aberto pela esquerda, para o meio. Depois, trocou Nico Hernández, que tinha amarelo, pelo meia Jaderson, desfez o esquema com três defensores e abriu mais a equipe. O time ficou bagunçado, o que não mudou com as entradas de Mingotti e Jader nas vagas de Carlos Eduardo e Bissoli. Em campo, até pela falta de entrosamento — já que já começou o jogo com reservas —, o Furacão não se entendeu e criou muito pouco.

ATHLETICO-PR

Santos; Nico Hernández (Jáderson), José Ivaldo, Lucas Fasson; Khellven, Christian, Richard (Márcio Azevedo), Pedrinho (Erick); Carlos Eduardo (Jader, Pedro Rocha e Bissoli (Mingotti). Técnico: Alberto Valentim.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Manoel), David Braz, Marlon; André, Yago Felipe (Nonato), Jhon Arias (Martinelli); Luiz Henrique (Lucca), Caio Paulista e John Kennedy. Técnico: Marcão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 x 1 FLUMINENSE

Data e horário: 17/10/2021, às 16h

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Ricardo Junior (MG)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Lucas Fasson e Nico Hernández (CAP) e Jhon Arias (FLU)

Gol: José Ivaldo, do Athletico-PR (contra), aos 33 minutos do primeiro tempo.