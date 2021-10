Flu terá público contra o Fortaleza; protocolo exige vacina e teste rápido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense terá o retorno de sua torcida contra o Fortaleza, na quarta (6), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. O protocolo sanitário enviado pelo Tricolor à Prefeitura do Rio de Janeiro foi aprovado, e exige o ciclo de vacinação em dia, além de um teste rápido em laboratórios credenciados pelo clube.

O público permitido para o jogo será de 20 mil pessoas, cerca de 30% da capacidade do Maracanã. O Flu considera a partida como um evento-teste.

"Se a gente tivesse adotado o modelo de receber apenas pessoas com ciclo completo de vacinação e sem testagem, pessoas com menos de 40 anos não poderiam ir ao estádio e pessoas com mais de 60 anos apenas com 3ª dose. Teríamos um público muito pequeno", justificou Mário Bittencourt, em coletiva.

Os ingressos custarão de R$ 80 para o setor Sul, onde historicamente se reúnem as torcidas organizadas do clube, e R$ 100 para o setor Leste Inferior, no meio do campo, além de R$ 300 no Maracanã Mais. Todos os setores terão meia-entrada. Os sócios do Flu terão desconto de 30% a 100% no valor do ingresso, de acordo com os planos.

"Queria explicar que nosso objetivo é para agradecer aos nossos sócios que ficaram durante a pandemia contribuindo com o clube, com a instituição. É um momento de muita alegria e emoção para nós", disse Mário Bittencourt.

FLU RETOMA PÚBLICO APÓS AVAL DE CLUBES

Um dos clubes que mais foi contra retornos açodados do futebol e do público aos estádios, o Fluminense terá seu torcedor de volta ao Maracanã após 19 meses, quando goleou o Resende, por 4 a 0, pelo Carioca.

O presidente Mário Bittencourt justificou a "mudança de ideia" do Tricolor por conta do aval dos clubes da Série A, que em Conselho Técnico, aprovaram o retorno das torcidas às arenas.

"No conselho técnico, ficou decidido que ou retorna para todo mundo ou para ninguém. Como em São Paulo só liberaria no dia 4, os clubes que não poderiam ter torcida queriam adiar seus jogos. Foi unânime a opção por adiar o jogo contra o Santos. Mesmo se o Fluminense tivesse votado contra, seria voto vencido. Mas o Fluminense não se opôs e votou a favor. Não houve nenhum problema. Se as Prefeituras voltarem atrás, vamos nos reunir novamente e definir novas diretrizes".

INGRESSOS

O torcedor que quiser estar presente precisará obedecer ao cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Quem tomou a primeira dose poderá assistir ao jogo desde que ainda não tenha chegado a data para tomar a segunda. Quem tomou a segunda dose, dose única ou ainda a de reforço está apto a ir ao Maracanã. Pessoas de idades que cronologicamente ainda não foram contempladas pelo programa de vacinação também poderão estar presente. Todos precisarão realizar testes de antígeno para a covid-19, os testes rápidos para coronavírus.

De posse dos comprovantes necessários, a venda será feita primeiro para sócios, no site oficial do clube, a partir do sábado (2), às 10h (Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol). Já às 14h, a venda online se inicia para os pacotes Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos. Por fim, o pacote Guerreiro inicia suas vendas às 18h. Também no sábado (2), às 20h, começará a venda para os não-sócios. A comercialização de entradas será feita apenas online, com vendas no site da Futebol Card. As vendas se encerrarão na quarta (6), às 13h.

Como divulgado anteriormente, o desconto extra para os associados que se mantiveram ativos durante a pandemia será aplicado somente em jogos em que o público estiver liberado para 100% da capacidade do estádio. O ingresso precisará ser retirado em Laranjeiras, Maracanã, ou nas lojas oficiais do clube em Niterói, Nova América, Caxias Shopping, Park Shopping Campo Grande e Américas Shopping.

O que fazer depois da compra dos ingressos?

- Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia e exame de Covid-19 com resultado negativo.

- O comprovante de vacinação deverá ser enviado a partir do dia 04/10 (segunda-feira), pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu - O exame de Covid-19 deverá ser realizado exclusivamente nos laboratórios credenciados pelo Fluminense para essa partida a partir das 21h30 do dia 04/10 (segunda-feira). Veja aqui os locais e os valores dos testes.

- De posse do voucher de compra do ingresso ou e-mail de confirmação da compra do ingresso e da carteira/comprovante de vacinação contra a Covid-19, dirija-se a uma das unidades de atendimento dos laboratórios credenciados. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação (original e cópia) ou a impressão do documento emitido pelo aplicativo Conecte SUS para a realização do exame.

-Para a realização do exame, será solicitada a assinatura de um termo de consentimento para compartilhamento de informações pelo laboratório ao Fluminense e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Todo o procedimento obedece à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O resultado do teste é enviado diretamente ao Fluminense (o torcedor também recebe o resultado por e-mail posteriormente, não havendo necessidade de permanecer no local).

- Não é necessário pedido médico para a realização do teste.

E SE O RESULTADO FOR POSITIVO?

Caso o resultado do teste seja positivo, o torcedor perde imediatamente seu direito de acessar o estádio no dia do jogo. Os valores investidos na compra do ingresso serão estornados. Porém, o valor do teste não será reembolsado.

E SE O RESULTADO FOR NEGATIVO?

Neste caso, o torcedor estará apto a acessar o estádio. O torcedor deverá se comprometer a seguir todos os protocolos de segurança sanitária, sob pena de ser retirado do evento.

Como retirar o ingresso?

O próximo passo será a retirada do ingresso e da pulseira de acesso ao estádio. Para isso, o torcedor deverá comparecer a um dos locais de retirada portando, obrigatoriamente, uma cópia do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em dia, do resultado do teste negativo para Covid-19 e o voucher do ingresso impressos. Confira os pontos de retirada:

Laranjeiras - Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Dia 05/10 (terça-feira), das 10h às 20h

- Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 19)

Maracanã - Bilheterias 1 e 2

- Dia 05/10 (terça-feira), das 10h às 20h

- Dia 06/10 (quarta-feira), das 8h às 14h

Niterói - Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto, 104, Icaraí)

- Dia 05/10 (terça-feira), das 10h às 17h

- Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

Nova América - Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

- Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 19h

Shopping Caxias - Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)

- Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

- Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

Park Shopping Campo Grande - Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206 S, Piso L2)

- Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

- Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

Américas Shopping - Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

- Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

- Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

ACESSO AO ESTÁDIO

O acesso deverá ser realizado pelos seguintes acessos:

Setor Sul - Portão C

Setor Leste - Portão D

Maracanã Mais - Portão A

• Não será necessário que o torcedor apresente o comprovante de vacinação e o resultado do exame na data do jogo.

• O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso.

• É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio.

• É obrigatório o uso de máscara.

SAÍDA DO ESTÁDIO

A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente.

IMPORTANTE: De acordo com o Decreto Municipal, fica estabelecido que "o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos-teste deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, com manifesto de concordância de participação e após ter sido testado negativo nas 48 horas anteriores ao evento, por meio de pesquisa do antígeno de SARS-CoV-2 por swab".