Botafogo oscila após embalo, e Enderson pede foco para permanecer no topo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O embalado Botafogo, como a torcida vinha ressaltando nas últimas semanas, vive um momento de oscilação que requer cuidados na Série B do Campeonato Brasileiro e aumenta a importância das duas próximas rodadas, que serão no estádio Nílton Santos.

Com o empate contra o Vitória na quarta (29), a equipe alvinegra desperdiçou a oportunidade de encostar ainda mais no líder Coritiba e viu o quinto colocado Goiás diminuir para três pontos a desvantagem em relação aos cariocas. A briga por vaga no G4, inclusive, se mostra acirrada cada vez que o torneio avança.

Após uma sequência de sete jogos invicto, o Botafogo perdeu para o CSA, venceu o Sampaio Corrêa e ficou em igualdade no Barradão. A boa notícia, por outro lado, é que atuando no Nilton Santos, como será nos dois próximos compromissos, o primeiro deles às 19h deste sábado (2), contra o Avaí, o Botafogo vem tendo um desempenho quase perfeito nesta edição da Série B: até aqui, foram 13 partidas, com 11 vitórias, um empate e uma derrota —87,1% de aproveitamento.

"Quando falei que o que aconteceu conosco foi um pouco fora da curva, alguns falaram em pessimismo. Sou realista. Realmente, sabia e sei que, em uma competição de pontos corridos, uma Série B como esta, em que há um equilíbrio enorme, chega uma fase do campeonato que todos os jogos ganham muita importância", disse o técnico Enderson Moreira após o empate com o Vitória.

"Acima de tudo, precisamos manter o foco. Em momento nenhum achamos que seria menos difícil do que está sendo", completou.

Contra o Sampaio Corrêa, no último domingo (26), o público retornou ao Nilton Santos —na ocasião, foram permitidos 4.999 torcedores. Para o confronto com o Avaí, com a mesma carga de ingressos, há a expectativa de retorno do zagueiro Joel Carli e do lateral Rafael, grande contratação da temporada.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (2)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere