Flamengo vence Vasco em jogo de 5 gols e abre vantagem na semi do Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com falhas, golaços e tudo que um clássico tem direito, o Flamengo venceu o Vasco de virada por 3 a 2, nesta segunda-feira (13), no Maracanã, em um belo jogo e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Carioca.

Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno marcaram para o Rubro-Negro; Gabriel Pec e Alex Teixeira fizeram para o Cruz-Maltino. O jogo de volta acontece no próximo domingo (19), às 18h, também no Maracanã.

O Fla joga a segunda partida da semifinal pelo empate, enquanto o Vasco se classifica com uma vitória simples, pois tem a vantagem de resultados iguais para chegar à decisão.

O MAESTRO

O uruguaio Arrascaeta fez sua melhor atuação da temporada. Marcou um golaço, deu assistência para o gol de Fabrício Bruno e regeu as ações ofensivas do Flamengo com muita clareza e qualidade no meio-campo.

FALHAS E GOLAÇOS

O clássico ficou marcado por falhas grotescas dos zagueiros e golaços dos atacantes. Em erros crassos, Rodrigo Caio e Capasso deram assistências para gols dos rivais, mas Gabriel Pec e Arrascaeta brilharam com belos gols de primeira e sem-pulo.

O JOGO

O clássico começou elétrico no Maracanã, com muita disputa de bola e intensidade. O Flamengo assustou o Vasco logo com início com chute de Thiago Maia, livre na área, após jogada de pivô de Pedro.

O Vasco respondeu aos 10 minutos e abriu o placar com Gabriel Pec. Após cobrança de lateral, Rodrigo Caio bobeou, cortou muito mal e deu assistência para o atacante completar de primeira. Bela finalização de canhota.

Arrascaeta era o melhor jogador do Flamengo em campo e deixou tudo igual com um foguete aos 25 minutos. Após corte da zaga do Vasco, a bola sobrou na entrada da área e o uruguaio acertou um lindo sem-pulo. Golaço!

Em uma ótima etapa inicial, o Vasco chegou a fazer o segundo com Léo, mas o gol foi anulado por impedimento com auxílio do VAR. Mesmo com três zagueiros, o sistema defensivo do Flamengo sofreu nas bolas aéreas e nos contragolpes do rival.

Mas foi o Rubro-Negro que balançou as redes mais uma vez antes do intervalo. Pedro virou após um erro capital do zagueiro Capasso - ele tentou sair jogando e deu a bola no pé do centroavante, que não perdoou. Que falha!

Logo no início da etapa final, o Flamengo quase fez o terceiro, mas Pedro atrapalhou Gabigol. Após cruzamento de Matheuzinho, o camisa 10 chapou de canhota e acabou chutando em cima do centroavante.

Quando parecia acuado, o Vasco encaixou um ótimo contra-ataque e fez 2 a 2. Pedro Raul arrancou, pedalou para cima de Fabricio Bruno e cruzou à meia altura para Alex Teixeira completar de peixinho. Tudo igual!

Em um jogaço, Flamengo voltou a ficar à frente com Fabricio Bruno. Após cruzamento na medida de Arrascaeta, o zagueiro apareceu no segundo pau para testar às redes.

No fim, Mateus Gonçalves substituiu Gabigol e foi expulso com dois cartões amarelos em dois minutos. Nos acréscimos, o clima ainda esquentou à beira de campo, com uma confusão entre os membros dos bancos de reserva.

GOLS E DESTAQUES

Gol do Vasco. Gabriel Pec fez 1 a 0 para o Vasco aos 10 minutos do primeiro tempo. Após vacilo de Rodrigo Caio, ele pegou bonito de primeira para vencer o goleiro Santos.

Gol do Flamengo. Arrascaeta deixou tudo igual para o Flamengo com um golaço. Após corte da zaga do Vasco, a bola sobrou alta na entrada da área e ele fuzilou de primeira para estufar a rede.

VAR anula gol do Vasco. O Cruz-Maltino fez o segundo com Léo, que estava adiantado. A assistente Thayse Fonseca não viu o impedimento, mas o VAR avisou ao juiz Wagner Magalhães.

Flamengo vira. O Rubro-Negro chegou à virada com Pedro após um erro crasso de Capasso. O zagueiro do Vasco tentou sair jogando, o centroavante interceptou o passe e bateu forte no canto de Léo Jardim.

Vasco empata. O Cruz-Maltino deixou tudo igual novamente aos 13 minutos do segundo tempo. Pedro Raul puxou contra-ataque, cruzou na medida e Alex Teixeira completou de peixinho.

Flamengo faz o terceiro. Arrascaeta cobrou falta na cabeça de Fabrício Bruno no segundo pau, e o zagueiro colocou o Rubro-Negro à frente mais uma vez.

FLAMENGO 3 X 2 VASCO

Flamengo: Santos; Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio; Matheuzinho (Mateus França), Vidal (Everton Ribeiro), Thiago Maia e Ayrton Lucas (Everton Cebolinha); Arrascaeta, Gabigol (Matheus Gonçalves) e Pedro. T.: Vítor Pereira

Vasco: Léo Jardim, Pumita Rodríguez, Capasso, Léo, Lucas Piton; Matias Galarza (Marlon Gomes), Andrey, Jair (Nenê), Alex Teixeira (Figueiredo), Gabriel Pec e Pedro Raul. T.: Maurício Barbieri.

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães

Cartões amarelos: Rodrigo Galarza, Figueiredo. Pedro Raul Lucas Piton (Vasco); Pedro, Matheuzinho, Mateus Gonçalves e Pablo (Flamengo)

Cartões vermelhos: Mateus Gonçalves (Flamengo)

Gols: Gabriel Pec, aos 10min do primeiro tempol, e Alex Teixeira, aos 13min do segundo tempo (Vasco); Arrascaeta, aos 25min, e Pedro, aos 41min do primeiro tempo, e Fabrício Bruno, aos 24min do segundo tempo (Flamengo)