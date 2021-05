Flamengo vence LDU com dois de Gabigol, que iguala Zico na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo superou a altitude de Quito e venceu a LDU (EQU) por 3 a 2 nesta terça-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, em um jogo emocionante.

O triunfo, que fez com que o time rubro-negro mantivesse os 100% de aproveitamento na competição e a liderança do Grupo G, aconteceu com dois gols de Gabigol e outro de Bruno Henrique —Borja e Amarilla fizeram para os donos da casa.

O camisa 9 rubro-negro, inclusive, igualou o número de gols de Zico, maior ídolo da história do clube da Gávea, em Libertadores

Com o resultado, o Flamengo vai a nove pontos, enquanto a LDU se mantém com quatro. O Vélez Sarsfield (ARG), que bateu o La Calera (CHI), tem três.

Na próxima rodada, a equipe do técnico Rogério Ceni enfrenta o time chileno do grupo. O clube rubro-negro volta a campo no sábado (8), contra o Volta Redonda, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

LDU

Gabbarini, Luis Caicedo (Muñoz), Ordóñez e Corozo (Quintero); Perlaza, Alcívar e Piovi (Espinoza), Zunino (Amarilla) e Arce; Cruz (Ayala) e Martínez Borja. T.: Pablo Repetto

FLAMENGO

Diego Alves (Hugo), Isla, Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique) e Filipe Luis; Diego, João Gomes (Hugo Moura), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Renê). T.: Rogério Ceni

Estádio: Casablanca, em Quito (EQU)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Taran e Richard Trindad (URU)

Cartões amarelos: Pablo Repetto (técnico) Caicedo, Corozo, Alcívar, Piovi, Espinoza (LDU); Hugo, Diego e Gabigol (FLA)

Gols: Gabigol (FLA) aos 2', e Bruno Henrique (FLA), aos 30'/1ºT; Martínez Borja (LDU), aos 4', Amarilla (LDU), aos 15', e Gabigol (FLA), aos 38'/2ºT