Flamengo tem pênalti nos acréscimos e empata com Athletico-PR na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico-PR e Flamengo empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (20), na Arena da Baixada, em jogo válido pela ida das semifinais da Copa do Brasil e marcado por reviravoltas, com pênalti decisivo a favor dos cariocas nos acréscimos.

Thiago Maia abriu o placar ainda na primeira etapa, mas os donos da casa reverteram com gols de Pedro Henrique e Renato Kayzer. Aos 50 minutos do segundo tempo, no entanto, o VAR viu falta em Rodrigo Caio dentro da área atleticana, e o árbitro anotou a penalidade —na cobrança, Pedro empatou.

Em noite de pouca imaginação do Flamengo, o Athletico demonstrou mais organização e vontade, mas o vacilo de Lucas Fasson, que fez a falta no zagueiro rubro-negro, foi decisivo. Na próxima quarta (28), as equipes definem a vaga na final no Maracanã.

Antes, no sábado (23), o Flamengo encara o rival Fluminense, às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, os atleticanos visitam o Fortaleza —também semifinalista da Copa do Brasil, goleado por 4 a 0 pelo Atlético-MG—, às 19h15, no Castelão.

ATHLETICO-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández (Lucas Fasson); Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Fernando Canesin) e Abner; Terans (Jader), Nikão e Renato Kayzer (Pedro Rocha). T.: Alberto Valentim

FLAMENGO

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Arão, Thiago Maia (Diego), Andreas (Kenedy), Everton Ribeiro; Michael (Vitinho) e Gabigol (Pedro). T.: Renato Gaúcho

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Léo Cittadini, Canesin, Fasson e Nikão (CAP); Andreas Pereira, Rodrigo Caio e Léo Pereira (FLA)

Gols: Thiago Maia (FLA), aos 14'/1ºT; Pedro Henrique (CAP), aos 2', Renato Kayzer (CAP), aos 25', e Pedro, aos 54'/2ºT