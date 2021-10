Atlético-MG atropela o Fortaleza e se aproxima da final da Copa do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Fortaleza por 4 a 0 nesta quarta-feira (20), no Mineirão, em jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, e poderá agora até perder por três gols de diferença no Castelão que irá avançar à final.

Os mais de 18 mil torcedores presentes ao Gigante da Pampulha viram um time bastante inspirado e que não deu chances ao adversário.

A equipe da casa abriu o placar com uma pintura de Guilherme Arana. Após cobrança de falta de Hulk rebater na barreira, o lateral atleticano aproveitou a sobra para mandar um chutaço de longe. A bola entrou no ângulo esquerdo de Felipe Alves, sem chances para o goleiro.

Ainda no primeiro tempo, Réver e Hulk ampliaram o placar para 3 a 0. Na segunda etapa, o Atlético manteve a intensidade no ataque e, logo no primeiro minuto, fechou a conta com Zaracho.

As duas equipes voltam a se enfrentam na próxima quarta (27), desta vez com o Fortaleza como mandante. Antes, no domingo (24), o Atlético volta a campo para encarar o Cuiabá, em casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. O time tricolor, por sua vez, joga no sábado (23), contra o Athletico-PR.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Keno (Vargas) e Hulk (Sasha). T.: Cuca

FORTALEZA

Felipe Alves; Daniel Guedes, Titi, Matheus Jussa, Ederson; Pikachu, Felipe (Bruno Melo), Lucas Crispim e Matheus Vargas (Henríquez); Robson e Romarinho (Ronald). T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público e renda: 18.642 presentes; R$ 2.079,425,00

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Cartão amarelo: Allan e Jair (CAM); Jussa, Ederson, Pikachu e Henríquez (FOR)

Gols: Arana (CAM), aos 18', Réver (CAM), aos 26', e Hulk (CAM), aos 41'/1ºT; Zaracho, a 1'/2ºT