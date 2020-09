Flamengo sofre goleada histórica do Independiente del Valle

O Flamengo sofreu uma goleada histórica por 5 a 0 pelo Independiente del Valle, jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida aconteceu nesta quinta-feira (17), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Apático, o rubro-negro viu a bola entrar aos 39 minutos do primeiro tempo com o gol do jogador equatoriano Moises Caicedo. Após o intervalo, o técnico Domènec Torrent mexeu no time, no entanto, não adiantou, o vexame em campo veio. O lateral direito Preciado abriu o segundo tempo com gol aos 3 minutos, depois, Gabriel Torres balançou a rede aos 12; Sánchez, aos 35 minutos; e Beder Caicedo finalizou o placar aos 46 minutos.

Pela 4ª, Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira (22), fora de casa.