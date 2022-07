Flamengo projeta estádio maior que o Maracanã, com capacidade para 80 mil pessoas

O interesse inicial em relação ao terreno é a área do Gasômetro, localizado ao lado da Rodoviária Novo Rio. O Flamengo aguarda uma resposta da Caixa Econômica Federal para saber a proposta de valor a ser pago para aquisição do terreno.

O Flamengo está projetando um estádio próprio maior do que o Maracanã, com capacidade para mais de 80 mil pessoas.

