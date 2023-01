Flamengo põe titulares no segundo tempo e goleia Nova Iguaçu após tropeço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois de Pedro e dois de Gabigol (o outro foi de Fabrício Bruno), o Flamengo goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0 na tarde deste sábado (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Time Carioca dominou o embate desde o princípio e, diferentemente da última rodada -no empate sem gols com o Madureira - não teve dificuldades para construir a vitória.

Foi o quarto jogo do rubro-negro na temporada: com três vitórias e um empate, a equipe, que tem uma partida a mais que os adversários, lidera o Estadual com 10 pontos;

Pensando na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes, o Fla poupou os principais jogadores, iniciando a partida com apenas três titulares: Santos, Filipe Luís, que se recuperou de lesão, e Pedro;

O Fla já vencia por 2 a 0, quando Matheus Alves foi expulso, aos 42 minutos do primeiro tempo, e facilitou ainda mais a vida dos mandantes.

Os dois times fizeram três alterações no intervalo. Além das entradas de Gabi, Thiago Maia e Léo Pereira, o Flamengo teve um time praticamente titular no segundo tempo, ao colocar Arrascaeta e Éverton Ribeiro, ainda aos 14 minutos.

Torcida cantou e empurrou o time o jogo todo, diferentemente do que havia aconteceu na última rodada, quando vaiou a equipe.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo dominou o confronto desde o início, apostando principalmente nas jogadas pelo lado direito, de onde surgiu a jogada do primeiro gol.

A vida dos visitantes ficou ainda mais difícil aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Alves recebeu o segundo amarelo e saiu de campo.

Gabi, Thiago Maia e Léo Pereira entraram no intervalo; Éverton Ribeiro e Arrascaeta vieram para o campo aos 15 minutos do segundo tempo;

Arrascaeta entrou muito bem, dando muita qualidade ao meio-campo e facilitando a vida de Gabigol, que marcou duas vezes, e de Pedro, que já havia marcado no primeiro tempo e ainda fez outro.

LANCES IMPORTANTES

1x0

Aos 12 minutos da primeira etapa, Matheuzinho fez jogada individual pela direita e cruzou, deixando Pedro apenas com o trabalho de mandar para o fundo da rede.

2x0

Em cobrança de falta do lado esquerdo, Cebolinha levantou na área e o zagueiro Fabrício Bruno apareceu completamente sozinho para cabecear e ampliar o marcador.

Expulsão ainda no primeiro tempo! Matheus Alves, que havia recebido o amarelo aos 31 minutos, fez uma falta dura em amarelo, foi advertido novamente e precisou ir para o vestiário mais cedo.

3x0

Com mais titulares em campo, Arrascaeta encontrou um lindo passe para Matheuzinho. De primeira, o lateral rolou para Gabigol soltar a bomba e balançar a rede aos 16 minutos do segundo tempo.

4x0

Superior e em ritmo de treino, trocando muitos passes, o Flamengo chegou ao quarto gol no cruzamento de Filipe Luís para Gabigol, aos 21 minutos da etapa final.

5x0

Aos 27 minutos do segundo tempo, Arrascaeta cobrou falta na medida para Pedro, que mandou de cabeça para o gol.

AGENDA

O Flamengo ainda mais um compromisso no Estadual antes da Supercopa do Brasil no próximo sábado (28), às 16h30. O time carioca visita o Bangu no Raulino de Oliveira na terça (24), às 21h10. Já o Nova Iguaçu encara o Audax na quarta (25), às 15h30, em Angra dos Reis.

FLAMENGO

Santos; Matheuzinho; Pablo, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Filipe Luís; Erick Pulgar (Arrascaeta), Gerson (Thiago Maia) e Matheus França (Gabigol); Marinho, Cebolinha (Éverton Ribeiro) e Pedro. T.: Vitor Pereira.

NOVA IGUAÇU

Max; Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Márcio; Gustavo Nicola (Marquinho Macaé), Paulo Henrique e Ícaro (Léo Índio); Andrey (Léo Jacó), Ewerton (Matheus Matias) e Nathan Palafoz (Luã Lúcio). T.: Carlos Vitor.

Competição: terceira rodada do Campeonato Carioca

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Cartões amarelos: Matheus Alves (NIG); Marinho, Thiago Maia (FLA)

Cartão vermelho: Matheus Alves (NIG)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Karen Soares Augusto.

Gols: Pedro, aos 12'/1ºT e aos 29'/2ºT, Fabrício Bruno, aos 29'/1ºT, Gabigol, aos 16'/2ºT e aos 21'/2ºT (FLA)