Flamengo dá de goleada no Nova Iguaçu pelo Carioca neste sábado

Na segunda etapa, Gabigol, que entrara após o intervalo, recebe assistência de Matheuzinho e manda o 3º gol a favor do rubro-negro, que não esperou muito para chegar ao 4º gol, em chute certeiro de Gabigol novamente. A goleada contra o Nova Iguaçu, porém, ainda seria maior com o gol de Pedro, outra vez, aos 28 minutos do 2º tempo, após cobrança de falta feita por Arrascaeta.

Rio de Janeiro/RJ – Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca 2023, que aconteceu no estádio Maracanã, neste sábado, dia 21, o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu pelo placar de 5 a 0.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.