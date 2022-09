Flamengo goleia Vélez com três de Pedro e abre vantagem na semi da Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nem gramado ruim, nem pressão da torcida e nem o frio de Buenos Aires (Argentina) foram capazes de parar o embalado Flamengo. Atuando com soberania e inteligência nesta quarta-feira (31), o time rubro-negro goleou o Vélez Sarsfield por 4 a 0 em pleno estádio José Almafitani —com direito a um hat trick de Pedro e um de Everton Ribeiro— garantindo uma grande vantagem para o jogo de volta das semifinais da Libertadores.

Agora, no duelo no Maracanã (RJ), no próximo dia 7, o Flamengo pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim fica com a vaga na decisão da competição. Ao Vélez resta a ingrata missão de golear o clube rubro-negro por cinco gols de diferença ou ao menos quatro para levar a disputa para os pênaltis.

Neste fim de semana o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde no domingo (4), às 11h, recebe o Ceará no Maracanã. Nesta competição, o técnico Dorival Júnior tem escalado o chamado "time B", formado por reservas.

O gramado do estádio José Amalfinati gerou polêmica antes mesmo de a bola rolar. Conhecido por ser um dos melhores da Argentina, ele se apresentou com muitos buracos e queimado. Alguns integrantes da delegação do Flamengo interpretaram que o estado ruim foi feito propositalmente pelo Vélez Sarsfield. Já o site argentino "TyC Sports" informou que uma versão apresenta pelo clube da casa era de que não haviam recebido o adubo importado com o qual vinham trabalhando, e o novo queimou a grama.

O Flamengo pareceu não sentir a pressão de jogar fora de casa e iniciou bem a partida, se impondo. Logo no começo teve duas boas chegadas, aos oito minutos, em chute de João Gomes, e aos 11, com Pedro, que se aproveitou de uma saída errada do Vélez e chutou com perigo.

A primeira boa chegada do Vélez aconteceu somente aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Janson experimentou de fora da área, no canto esquerdo, e o goleiro Santos fez uma grande defesa.

Em momento iluminado, Pedro abriu o placar para o Flamengo aos 31 minutos quando recebeu um cruzamento da direita de Léo Pereira, se posicionou bem e escorou para o fundo do gol.

O Vélez Sarsfield respondeu três minutos depois, quando Orellano cobrou uma falta na trave esquerda do goleiro Santos.

O Flamengo ampliou o placar aos 45 minutos em um lindo gol, que começou com uma roubada de bola de João Gomes. O volante passou para Arrascaeta e o meia lançou Gabigol. O camisa 9, de primeira, tocou sem deixar a bola cair, e ela encontrou Everton Ribeiro, que apenas desviou para fazer o 2 a 0.

Logo aos 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo chegou ao terceiro gol após Gabigol dar passe em profundidade para Pedro, que de cavadinha, fez mais um no José Amalfitani.

Após uma jogada de Vidal, a bola sobrou para o Pedro, que teve calma para chutar colocado no canto esquerdo e fazer o seu hat trick em Buenos Aires.

VÉLEZ SARSFIELD

Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de Los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Nicolás Garayalde e Cáseres (Seoane); Luca Orellano (Julián Fernández), Walter Bou (Osório) e Lucas Janson; Lucas Pratto. Técnico: Alexander Medina.

FLAMENGO

Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Victor Hugo), Thiago Maia (Vidal), Arrascaeta (Pulgar) e Everton Ribeiro (Diego); Gabigol (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Estádio: José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Wilmar Roldán (Fifa/Colômbia)

Auxiliares: Alexander Guzman (Fifa/Colômbia) e Wilmar Navarro (FFifa/Colômbia)

VAR: Julio Bascuñan (FIFA-Chile)

Cartões amarelos: Valentín Gómez, De Los Santos, Seoane (VEL); Gabigol, Thiago Maia, Léo Pereira (FLA)

Gols: Pedro (FLA), aos 31 minutos, e Everton Ribeiro (FLA), aos 45 minutos do primeiro tempo; Pedro (FLA), aos 15 e aos 37 minutos do segundo tempo (FLA).