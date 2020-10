Flamengo faz novos testes e Dome volta ao Ninho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De astral renovado após a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico, o Flamengo retoma nesta segunda (5) os treinos de olho no jogo de quarta-feira (7) contra o Sport, às 19h15, no Maracanã. O clube fez uma nova bateria de testes e o técnico Domènec Torrent, que não dirigiu a equipe nos últimos três jogos, já voltou a dar treino após cumprir quarentena.

Convocados para suas respectivas seleções, os meias Everton Ribeiro e Arrascaeta, o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-direito Isla serão baixas pelas próximas três rodadas e já não participaram da atividade, que teve início às 10h.

Passado o período mais crítico do surto de covid-19, o Fla terá um novo desafio para se reconstruir sem quatro peças fundamentais para Dome e sua comissão técnica.

Com a maioria dos atletas que foram contaminados de volta ao dia a dia, a tendência é que o Fla esteja mais reforçado para o duelo contra o Leão. Contundidos, Pedro Rocha e Diego Alves correm para estarem recuperados a tempo. Com problema no ligamento do tornozelo, Gabigol está vetado.