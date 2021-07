Flamengo enfrenta o ABC (RN) pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Maracanã vai abrir as portas esta quinta (29), às 20h, para Flamengo e ABC-RN. É a primeira partida no duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca estreia na competição deste ano, já o time potiguar deixou para trás Rio Branco (ES), Botafogo e Chapecoense.

O técnico Renato Gaúcho tenta a quinta vitória consecutiva desde que assumiu o clube, mas deve poupar alguns titulares para enfrentar o Corinthians no próximo domingo (1), no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro.

“Nós estamos no caminho certo. O objetivo maior é a Libertadores, mas não vamos abrir mão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Com o elenco montado vamos andando em todas competições”, analisou Renato.

O Fla deve ter a volta do chileno Isla à lateral direita. Bruno Viana, Léo Pereira e Renê devem assumir o lugar dos poupados: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís.

Já o ABC do lateral Netinho está invicto na série D com seis vitórias e dois empates.

“Mentalizar coisas boas, pensar positivo, confiar no nosso trabalho que podemos surpreender muita gente”, disse Netinho.

A Rádio Nacional transmite Flamengo e ABC com transmissão de André Luís Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão Bruno Mendes.