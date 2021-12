Flamengo encaminha contrato com técnico português Paulo Sousa

Parece que o sonho rubro-negro de ter Jorge Jesus de volta está cada vez mais distante. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo está encaminhando um acerto com o também português Paulo Sousa, técnico da seleção da Polônia. A imprensa portuguesa já trata a ida do treinador para o clube carioca como certa. O Flamengo foi a Portugal no intuito de contratar Jorge Jesus, mas as coisas não fluíram como o esperado e o treinador deve permanecer no Benfica e cumprir o seu contrato. Sendo assim, o clube virou sua atenção para Paulo Sousa, que teria agradado os dirigentes no encontro com Marcos Braz e Bruno Spindel em Lisboa. Antes de comandar a seleção polonesa, Sousa foi técnico do Bordeaux, na França, e na Fiorentinna, na Itália. Ele foi campeão pelo Basel na Suíça, e também atuou na Inglaterra, Hungria e Israel, além de ter trabalhado nas seleções de base de Portugal. No Brasil, ele foi auxiliar de Felipão na Copa de 2006.

