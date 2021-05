Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa na estreia do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras estreiam neste domingo (30) no Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília). Os rubro-negros vão em busca do tricampeonato, já que levaram o título nas edições de 2019 e 2020. Já o Verdão não levanta a taça do Brasileirão desde 2018.

As duas equipes já se enfrentaram neste ano em jogo eletrizante disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, válido pela Supercopa do Brasil. Nos 90 minutos mais acréscimos o placar terminou em igualdade de 2 a 2. Entretanto, nos pênaltis, o atual campeão Brasileiro derrotou o campeão da Copa do Brasil do ano passado por 6 a 5.

Além da Supercopa, na temporada de 2021, os rubro-negros também conquistaram o Campeonato Carioca em duelo com o Fluminense, enquanto o time alviverde chegou à decisão do Campeonato Paulista e foi superado pelo São Paulo na final, ficando com o vice-campeonato.

Pela Copa Libertadores da América, ambos os times passaram para as oitavas de final como primeiro colocado de seus grupos. Os paulistas somaram 15 pontos, tendo o Defensa y Justicia (Argentina), Independiente del Valle (Equador) e o Universitário (Peru) como concorrentes no Grupo A. Já os cariocas conquistaram 12 pontos em confrontos com o Vélez Sarsfield (Argentina), LDU (Equador) e Unión La Calera (Chile) no Grupo G.

Flamengo e Palmeiras somam juntos 18 títulos de campeão Brasileiro na história. O Alviverde conta com 10 taças, em 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018. Além disso, levaram a Taça Brasil em 1960 e 1967 e o Robertão em 1967 e 1976, que são títulos considerados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) equiparados ao Brasileirão. Já o rubro-negro gritou campeão em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.