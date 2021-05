Brasil derrota EUA na Liga das Nações de vôlei masculino

A seleção é dirigida em Rimini (Itália) pelo assistente Carlos Schwanke. O técnico Renan Dal Zotto se recupera em casa após 36 dias internado por conta do novo coronavírus (covid-19). Na última sexta-feira (28), antes da estreia contra a Argentina, o treinador realizou uma preleção virtual com os jogadores. Os brasileiros superaram os argentinos por 3 a 0 (31/29, 26/24 e 25/16).

O ponteiro Yoandy Leal, cubano naturalizado brasileiro, foi o destaque do escrete nacional, com 13 pontos, seguido pelo oposto Alan, que substituiu Wallace no começo do segundo set e anotou 12 pontos. Das três parciais, a segunda foi a mais complicada, com os EUA à frente nos primeiros pontos, mas cedendo a virada ao Brasil após o empate por 13 a 13.

A seleção masculina de vôlei segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Neste sábado (29), os brasileiros superaram os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/19, pela segunda rodada da competição, disputada em Rimini (Itália).

