Flamengo e Inter empatam sem gol no Maracanã

Rio de Janeiro/RJ – O enfrentamento entre Flamengo e Internacional pelo Brasileirão, que aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 5, no Maracanã, não passou do 0 a 0, apesar do empenho das duas equipes, mas principalmente do Flamengo, para furar a defesa adversária.

Na etapa inicial, a posse de bola era de 60% do Flamengo e 40% para o Inter, mas Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol deram muito trabalho a Keiller para manter a inviolabilidade das traves do Inter em pelo menos três tentativas de vazá-las.

A segunda etapa, muita disputada e com perigo para a defesa das duas equipes, também não passou do placar de 0 a 0, com cartão amarelo para Gabigol e muita festa para torcida rubro-negra, mesmo com o placar sem movimentação.