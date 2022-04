Flamengo é informado sobre manutenção de jogo minutos após partida ser cancelada

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo viajou até Lima (Peru) para enfrentar nesta terça-feira (5) o Sporting Cristal, às 21h30, pela Libertadores, mas o toque de recolher determinado por Pedro Castillo, presidente do Peru, fez o país mergulhar em incertezas. A Conmebol entrou em cena, negociou com as autoridades locais e conseguiu confirmar a realização do duelo com portões fechados.

Horas depois, o Instituto Peruano de Esportes determinou o cancelamento, mas a decisão caiu em questão de instantes com a revogação do estado de emergência. Assim, o duelo foi confirmado para 22h. O clube rubro-negro já está a caminho do estádio.

Em meio a protestos da população, que se queixa da alta dos combustíveis e dos fertilizantes, Castillo determinou que a população não saia de casa e declarou estado de emergência. Neste cenário, a Conmebol botou seu time em campo e convenceu as autoridades peruanas de a única alternativa viável seria fechar os portões. Os dirigentes do Cristal não se opuseram, mas ainda tentaram ter seus torcedores presentes.

Os dirigentes da Conmebol quebraram a cabeça para definir a logística e viram essa saída como a única possível para que não houvesse danos aos clubes. Em caso de adiamento, a entidade teria de encaixar o jogo em um calendário que já está para lá de apertado com a Copa do Mundo.

Foi ventilada a hipótese de remarcação do jogo para esta semana, mas a instabilidade política falou mais alto e a tentativa é de alcançar um meio termo. De acordo com o decreto aprovado pelo Conselho de Ministros, ficou estabelecida a "imobilidade dos cidadãos".

A delegação do Flamengo desembarcou em Lima na madrugada de segunda-feira (4). O time seguiu programação normalmente e foi para campo treinar.

A Conmebol também precisa entender o que fazer com outro jogo da Libertadores marcado para Lima nesta semana. A capital peruana deveria receber o duelo entre Alianza Lima e River Plate, marcado para o mesmo local, o estádio Nacional.

A entidade também tem compromissos com os detentores dos direitos de transmissão da Libertadores, e a estreia do Flamengo é, obviamente, um grande chamariz para programação. Esse é mais um motivo para tentar viabilizar a realização da partida nesta terça-feira.