Flamengo e Fluminense se encaram em 1º clássico do Carioca

Mas contra o Flamengo, o Fluminense pretende mudar o rumo de sua campanha com a estreia de alguns jogadores do time principal. O time será comandado por Roger Machado, contratado para a temporada 2021, e terá a presença de atletas experientes, como o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Matheus Ferraz e os meio-campistas Yuri, Ganso e Michel Araujo.

O zagueiro Natan, uma das principais revelações do Flamengo em 2020, pode acertar transferência para o RB Bragantino. Por isso, não tem escalação assegurada no clássico.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flamengo e Fluminense fazem neste domingo (14), às 18h, no Maracanã, o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2021. Os arquirrivais se encontram em situações opostas em partida válida pela terceira rodada.

