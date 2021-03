Invictos, Bragantino e Santo André se enfrentam no interior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Santo André neste domingo (14), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ambos os times defendem invencibilidade na competição.

O Bragantino é o vice-líder do Grupo C e vem de empate por 1 a 1 com o Guarani fora de casa. Antes disso, a equipe dirigida por Maurício Barbieri havia ficado no 0 a 0 com o Corinthians e vencido o São Caetano por 2 a 0.

O Santo André também está fazendo boa campanha, ocupando o segundo lugar do Grupo A. O time do ABC ficou no empate sem gols com o São Caetano na rodada passada, mas antes disso empatou por 2 a 2 com o Santos e derrotou a Ponte Preta em Campinas (SP).

Em outro jogo deste domingo, o Mirassol joga em casa contra a Internacional de Limeira às 11h. Os campeões da Série D estão invictos e vêm de empate por 1 a 1 com o Ituano fora de casa. A Inter, por sua vez, está em terceiro lugar no Grupo A e bateu o Novorizontino por 1 a 0 na rodada passada.