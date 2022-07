Flamengo e Corinthians de olho em Oscar e conversas por Suárez agitam o mercado do futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo.

No Brasil, o destaque fica para a busca de um centroavante por parte do Internacional, que não conseguiu avançar nas negociações com Benedetto e agora volta suas atenções para Nahuel Bustos, do Manchester City.

Ainda no futebol nacional, Corinthians e Flamengo aguardam a situação do meia Oscar, que vê sua saída do futebol chinês dificultada em meio aos dias de férias em seu país de nascimento.

Em relação ao futebol internacional, Cristiano Ronaldo foi rejeitado mais uma vez: segundo a imprensa internacional, o Real Madrid optou por não negociar com o astro português.

Por fim, o atacante Luis Suárez, que recusou o River Plate, está cada vez mais perto de retornar ao futebol uruguaio: ele negocia com o tradicional Nacional, clube que o formou para o futebol.

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola. Confira algumas movimentações abaixo:

BENEDETTO PRETENDE FICAR NO BOCA JUNIORS

Benedetto não quer deixar o Boca Juniors. A informação foi repassada pelo empresário do centroavante, Christian Bragarnik, ao Internacional. A negativa do jogador de 32 anos já é tratada, nos bastidores do clube gaúcho, como definitiva. Agora, o foco volta-se para outro argentino, Nahuel Bustos, do Manchester City.

Nos últimos dias, o Inter fez uma consulta sobre Benedetto e se informou sobre valores e possibilidade de uma eventual contratação. Ainda que o salário fosse alto, aproximadamente R$ 1,2 milhão por mês, o clube gaúcho passou a abrir espaço em sua folha de pagamento para tentar a chegada do homem de área que tanto precisa. Bustos, por outro lado, sempre foi nome que caminhou lado a lado na mira dos gaúchos.

INTER PERDE MAIS JOGADORES

O Internacional confirmou a saída de dois jogadores contestados. Os laterais Moisés e Heitor se despediram do clube numa relação que se sustentou entre vaias e aplausos sempre que eles atuavam.

Se pela esquerda não há dificuldade de reposição (Renê, Thauan Lara e Paulo Victor cumprem a função), o buraco aberto na direita (Bustos segue lesionado) gerou 'luz alta' de Mano Menezes e criou um problema no grupo.

CORINTHIANS E FLAMENGO DE OLHO EM OSCAR

No Brasil para resolver questões familiares, Oscar tem interesse em sair por empréstimo do Shanghai Port, mas tem encontrado obstáculos para conseguir a liberação. A chance de ser negociado agora é remota. O clube chinês não está disposto a abrir mão do meia-atacante, que, por sua vez, gostaria no mínimo de uma cedência para o futebol brasileiro até novembro deste ano, ou seja, até a última rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians e Flamengo não fizeram ofertas oficiais, mas, nos bastidores, comunicaram que têm interesse na contratação do experiente jogador. Vão aguardar atentos o desenrolar da situação na China.

ENDRICK ASSINA CONTRATO PROFISSIONAL COM PALMEIRAS

Endrick assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Nesta quinta-feira (21), o atacante completou 16 anos e acordou vínculo com o clube até 2025, limite máximo permitido por lei. Em maio, clube já tinha divulgado o acerto de bases do contrato. Na ocasião, o time publicou nas redes sociais uma foto com a presidente Leila Pereira e os pais da joia alviverde.

Para proteger Endrick, o clube estipulou uma multa de 60 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões na cotação atual) para o jogador. Ele tem sido destaque na base do Palmeiras nos últimos anos e até já esteve presente em alguns treinos com o profissional do time alviverde.

CONTRATAÇÃO DE MARIO FERNANDES É INCERTA PARA SANTOS

O Santos não está otimista pela contratação de Mario Fernandes. O time ouviu as condições que o atleta deseja, fez uma proposta que considerou boa e não recebeu resposta nos últimos dias.

O contrato de Mario no CSKA (RUS) está suspenso. A princípio, o lateral-direito disse que não devia trabalhar nos próximos meses para acompanhar a gestação da sua esposa. Na sequência, viu o Santos com bons olhos e abriu possibilidade. Ele tem 31 anos e esteve na Rússia por 10 anos, onde se naturalizou.

DANIEL ALVES NO MÉXICO

Dani Alves é esperado no México já neste fim de semana para assinar contrato (até junho de 2023) com o Pumas. A negociação está muito bem encaminhada desde o começo da semana, restando apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do acordo.

O negócio com os mexicanos avançou de forma significativa depois que o lateral-direito, que também tinha uma oferta do Athletico-PR, recebeu uma espécie de "aval" de Tite para aceitar o novo desafio na vitoriosa carreira.

REAL MADRID RECUSA CRISTIANO RONALDO, DIZ JORNAL

O atacante Cristiano Ronaldo ainda está em busca de uma saída do Manchester United com o objetivo de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. No entanto, vários gigantes europeus estão fechando suas portas para o camisa 7. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo' quem recusou a contratação do astro português dessa vez foi o Real Madrid.

O portal de notícias afirma que Jorge Mendes, agente do jogador, tentou convencer o clube merengue que repatriar Cristiano era uma boa opção, mas o time merengue recusou a ideia.

DE VOLTA PARA CASA

Após descartar uma transferência para o River Plate, o atacante Luis Suárez segue em conversas para voltar ao futebol sul-americano. Clube que o revelou, o Nacional, do Uruguai, tem interesse no atleta, e o presidente da equipe se mostrou confiante em um acerto.

José Fuentes, mandatário da equipe de Montevidéu, viajou até Madri para negociar diretamente com o centroavante de 35 anos e declarou à imprensa local como foi o papo com o "Pistolero".

JUVENTUS ENCOSTA BRASILEIRO

A Juventus embarcou para os Estados Unidos, onde dará sequência à pré-temporada, e o meio-campista Arthur, de 25 anos, ficou de fora da viagem. Depois de uma temporada abaixo do esperado, o brasileiro perdeu espaço com o técnico Massimiliano Allegri.

Fora dos planos do treinador, Arthur pode ser negociado pelo time nesta janela de transferências. Segundo informações do jornal britânico 'The Sun', o Arsenal deve fazer uma proposta oficial pelo brasileiro.