Flamengo domina, vence Grêmio em jogo quente e encaminha vaga na final

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Dominante, o Flamengo superou o Grêmio por 2 a 0 atuando em Porto Alegre, encaminhou a vaga na decisão da Copa do Brasil e chegou ao 9° jogo invicto sob comando de Jorge Sampaoli.

A tensa partida contou com gols de Gabigol e Thiago Maia. O atacante iniciou a contagem —e ainda perdeu um pênalti— para os cariocas, que aproveitaram uma expulsão gremista e completaram o placar com o volante.

A vitória sobre os gaúchos deixa o Fla com boa vantagem para o confronto de volta, marcado para o Maracanã, no Rio, no próximo dia 16 (quarta-feira): até uma derrota por um gol de diferença garante os atuais campeões na próxima fase.

Quem avançar elimina o adversário e encara o vencedor de Corinthians x São Paulo na grande final. Os paulistas já fizeram a partida de ida, que acabou em 2 a 1 para os alvinegros, e também jogam no meio de agosto.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi bastante corrido e contou com boas chances de gol para os dois lados, mas acabou com o Flamengo na frente. Suárez se movimentou e tentou ao menos três vezes, mas foi Gabigol quem abriu o placar e quem teve até a chance de aumentar pouco depois em pênalti, que acabou com defesa de Gabriel Grando.

Na metade final, a tensão tomou conta do confronto e Kannemann foi expulso antes dos 15 minutos. O vermelho abriu caminho para os cariocas ampliarem com Thiago Maia e encaminharem a vaga no estádio em Porto Alegre.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Uvini (Ferreira), Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo (Nathan), Cristaldo (Gustavo Martins), Bitello (Zinho) e Reinaldo; Luis Suárez. T.: Renato Gaúcho

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley (Varela), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Éverton Ribeiro (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Allan); Bruno Henrique (Cebolinha) e Gabigol (Pedro). T.: Jorge Sampaoli

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Público total: 52.932

Cartões amarelos: Bruno Uvini, Kannemann, Ferreira e Reinaldo (GRE); Léo Pereira, Wesley e Allan (FLA)

Cartões vermelhos: Kannemann (GRE)

Gols: Gabigol (FLA), aos 33 min do 1° tempo; Thiago Maia (FLA), aos 23 min do 2° tempo