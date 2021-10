Flamengo diminui lista de desfalques para enfrentar o Fortaleza

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Diego Alves treinou normalmente nesta sexta-feira (8) e deve retornar ao gol do Flamengo no duelo com o Fortaleza às 19h deste sábado (9), no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quarta-feira (6), o camisa 1 apresentou sintomas de gripe e desfalcou o clube rubro-negro no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, que manteve os flamenguistas a 11 pontos de distância do Atlético-MG. Gabriel Batista foi escalado como titular por Renato Gaúcho na ocasião.

Filipe Luís, que ficou no banco de reservas em Bragança Paulista, também trabalhou no último treino antes da visita ao Fortaleza e vai voltar ao time. Andreas Pereira, substituído com dores na coxa, não será problema. Ainda assim, a lista de desfalques do Flamengo é extensa.

Renato não poderá contar com David Luiz, com uma lesão na coxa esquerda, além de Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que disputam as Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2022. Diego e Gustavo Henrique sentiram lesões e sequer viajaram.

Segundo colocado no Brasileiro, o Flamengo soma o mesmo número de pontos que o Fortaleza, 39. A equipe de Juan Pablo Vojvoda, na quarta posição, tenta conter a oscilação no torneio e emendar uma sequência de vitórias depois de ter batido o Fluminense por 2 a 0 na rodada anterior.

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (9)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere