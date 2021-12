Flamengo deve anunciar português Paulo Souza como novo técnico

Quem não tem Jorge Jesus caça com outro técnico português: Paulo Souza. O anúncio oficial do Flamengo ainda não veio, mas o movimento e os sinais dos dirigentes rubro-negros na Europa apontam que o treinador da seleção polonesa deve comandar "o mais querido do Brasil" na próxima temporada. Segundo fontes da Gávea, Paulo Souza deixa a seleção da Polônia, ainda na briga por uma vaga na Copa, para assinar um contrato de dois anos com o Flamengo. Paulo Souza tem 51 anos e também já dirigiu equipes como o Bordeaux, da França, a italiana Fiorentina e o inglês Leicester. Os times treinados por Paulo Souza costumam ser ofensivos. Como jogador, Paulo atuava como volante. Foi revelado pelo Benfica e também defendeu as camisas do Juventus, da Inter de Milão, do Parma e do Borussia Dortmund.

