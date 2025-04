Flamengo destrói Juventude com Arrascaeta magistral, dois de Pedro e BH em campo

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não tomou conhecimento e atropelou o Juventude por 6 a 0, nesta quarta-feira (16), no Maracanã, em jogo com a marca das suas principais estrelas pela quarta rodada do Brasileirão.

O uruguaio deu duas assistências e fechou sua noite magistral com um gol no último lance em campo. O uruguaio chegou a quatro tentos no Brasileirão e igualou Vegetti e Pedro Raul na artilharia da competição.

O Flamengo teve 20 minutos avassaladores no primeiro tempo. A equipe abriu 3 a 0 com gols de Erick Pulgar, Plata e Danilo.

Pedro voltou a marcar após sete meses. O atacante, que se recuperou de lesão série recentemente, fechou a conta no Maracanã com gol de cabeça. "Ô lelê, ô lálá, o Pedro vem aí, e o bicho vai pegar", cantaram os torcedores.

Bruno Henrique entrou no segundo tempo. No primeiro jogo após ser indiciado por fraude e estelionato pela Polícia Federal, o camisa 27 entrou aos 34 minutos da etapa final no lugar de Plata e foi ovacionado pela torcida.

A torcida do Flamengo protestou contra o preço dos ingressos e xingou BAP, presidente do clube. "Abaixa o ingresso" e "Ei, BAP, vai tomar no cu", foram os gritos entoados ainda no primeiro tempo.

O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. O time chegou aos 10 pontos, empata com o Palmeiras em número de vitórias (3), mas passa à frente no saldo de gols (9 a 4). O Juventude aparece na sétima colocação, com seis.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Vasco, às 18h30 (de Brasília), como visitante. O Juventude joga no domingo contra o Mirassol, em casa, às 11h. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada do Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo atropelou no primeiro tempo. A equipe de Filipe Luís não deu respiro para o Juventude, principalmente dentro dos primeiros 20 minutos. Arrascaeta encontrou Pulgar e Danilo em cruzamentos, e Gerson apareceu para deixar Plata livre para marcar. O 3 a 0 no placar deu tranquilidade aos cariocas, que passaram a administrar a partida. Inofensivo, o Juventude acusou o golpe e tentou evitar que o placar ficasse pior.

O massacre foi consumado no segundo tempo. Filipe Luís manteve o Flamengo ofensivo, e o placar só se alargou mais. Com tranquilidade, o clube carioca desfilou em campo e ampliou a vantagem com gol que fechou a noite magistral de Arrascaeta e outros dois de Pedro, que não marcava desde 1° de setembro do ano passado. Bruno Henrique entrou quando o jogo já estava 5 a 0 e participou dos minutos finais.

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Luiz Araújo), Allan, Gerson e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Plata (Bruno Henrique) e Michael (Pedro). Técnico: Filipe Luís

JUVENTUDE

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins (Marcos Paulo) e Felipinho; Davi Góes (Natã Felipe), Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Batalla (Ênio), Giovanny e Matheus Babi (Gilberto). Técnico: Fábio Mathias

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Erick (12'/1°T), Plata (17'/1°T), Danilo (21'/1°T), Arrascaeta (10'/2°T), Pedro (25'/2°T), Pedro (35'/2°T)

Cartões amarelos: Wesley (FLA)