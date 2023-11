Flamengo derruba o Fortaleza e vence jogo na Arena Castelão

Já o Flamengo vinha de uma má sequência de 2 rodadas com derrotas. No meio da semana, sofreu uma virada para o Santos, e precisa voltar a somar pontos para que se aproxime da vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. O Rubro-negro abriu a rodada na 5ª colocação, com 50 pontos somados.

Com uma sequência negativa de 3 rodadas com derrotas, o Fortaleza e ntrou em campo precisando vencer para que subisse na tabela e se aproximasse da zona de classificação para a Libertadores. O Leão atualmente estava na 9ª colocação e tinha 42 pontos somados.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Marinho encontrou Thiago Galhardo na direita da área, ele finalizou cruzado e a bola foi por cima do gol. Até que aos 40, Luiz Araújo ampliou o placar. 2 a 0.

O Flamengo derrubou o Fortaleza na Arena Castelão em jogo emocionante neste domiongo (5). Até o último minuto, o Fortaleza se esforçou, mas o Rubro-negro venceu por 2 a 0. O dono do apito foi Anderson Daronco e no VAR, o responsável pelas análises foi Daniel Nobre Bins.

