Flamengo demite Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli, 63, foi demitido do Flamengo após reunião, nesta quinta-feira (28). A decisão da diretoria rubro-negro acontece quatro dias após o jogo contra o São Paulo no Morumbi, onde o time perdeu o título da Copa do Brasil.

O treinador argentino havia assinado contrato em abril deste ano com validade até o fim de 2024. Com isso, o clube terá de pagar uma multa rescisória no valor de € 1,8 milhão de euros (R$ 9,5 milhões).

A agremiação informou por meio de comunicado que "o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira".

A saída de Sampaoli aconteceu durante negociação para possível contratação de Tite.