Flamengo confirma volta do técnico Dorival Júnior para substituir Paulo Sousa

Apesar da boa atuação, Dorival não ficou em 2019. Também em 2018, o treinador passou por uma polêmica envolvendo a não escalação de Diego Alves no gol, deixando o jogador no banco.

Dorival teve duas passagens no Flamengo, sendo a primeira em julho de 2012, ano em que terminou o Brasileirão em 11º lugar. A segunda foi em setembro de 2018 para comandar o clube no final do Brasileirão, e durante essa passagem atuou em 12 jogos com sete vitórias, três empates e duas derrotas.

Essa é a terceira passagem de Dorival pelo clube. O técnico estava no Ceará onde comandou o clube no Brasileirão e na Sul-Americana.

O Flamengo confirmou nesta sexta-feira (10) a volta do técnico Dorival Júnior para ser substituto do português Paulo Sousa, que foi demitido ontem (9).

