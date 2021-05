Flamengo busca empate no Chile e fica perto de classificação na Libertadores

Na próxima rodada, o La Calera visitará o Vélez, enquanto o Flamengo vai receber a LDU no Maracanã. Antes, o clube rubro-negro voltará a campo no próximo sábado (15), contra o Fluminense, no primeiro jogo válido pela final do Campeonato Carioca.

No estádio Nicolás Chahuán Nazar, Ariel Martínez abriu o placar e Willian Arão, pouco depois, fez contra. O Flamengo chegou ao empate com Gabigol, que ultrapassou Zico em gols pelo clube da Gávea em Libertadores, e Arão.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo cometeu erros defensivos, mas buscou o empate e ficou no 2 a 2 com o Unión La Calera (CHI) na noite desta terça-feira (11), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

